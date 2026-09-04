Drama v družini Brucea Willisa, njegova hči se z bivšim bori za skrbništvo

Rumer Willis, 38-letna hčerka legendarnega hollywoodskega igralca Brucea Willisa, že dlje ni v dobrih odnosih z bivšim partnerjem, 40-letnim Derekom Richardom Thomasom. Nekoč sta veljala za zgleden par, a je nato med njima zaškripalo in počilo, zdaj pa se na sodišču srdito borita za skrbništvo nad triletno hčerkico Louetto.

Nekdanji pevec in frontman rock skupine Vista Kicks, ki kot solo glasbenik nastopa pod imenom DRT, je 27. avgusta na višje sodišče v Los Angelesu vložil ugovor proti zahtevi bivše partnerice za spremembo obstoječe ureditve skrbništva in obiskov. Zahteva, da ostane v veljavi prejšnja sodna odločitev z 9. junija, po kateri nihče od staršev ne sme Louette odpeljati iz ameriške zvezne države Kalifornije brez sodnega naloga ali pisnega soglasja drugega roditelja. Odnos je dodatno zapletlo dejstvo, da se je Willisova z Louetto preselila v Nashville, ki je prestolnica ameriške zvezne države Tennessee. Thomas trdi, da se s to selitvijo ni nikoli strinjal. Obravnava na sodišču je napovedana za prihodnji četrtek.

Rumer Willis se na sodišču bori za hčerko Louetto. FOTO: Rumerwillis/Instagram

Novinarjem Page Sixa, priloge New York Posta, se je uspelo dokopati do obtožb, ki jih na račun nekdanje partnerice navaja 40-letnik. In sicer da je »storila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi zmotila, blokirala in preprečila moj odnos z Louetto«. Med drugim tudi poudarja, da je imel vedno tesen in ljubeč odnos s hčerko ter da je nikoli ni spravil v nevarnost.

Na vrsti je sodišče

Willisova, ki je najstarejša hči Brucea Willisa in Demi Moore, namreč trdi, da je Thomas kršil pravice do obiskov in v otrokovi prisotnosti sprejemal zanj nevarne odločitve. Rumer Willis bivšega moža obtožuje nasilja v družini v obliki psihične zlorabe. Thomasu so sprva dovolili le nadzorovane obiske z Louetto, po šestih tednih naj bi sledili nenadzorovani obiski in prenočitve. Rumer trdi, da so bile na teh obiskih težave z varuškami, Thomas pa odgovarja, da je Willisova vedno našla nove razloge, da je onemogočala načrtovane obiske.

Rumer Willis in Derek Richard Thomas sta bila par od leta 2022, Louetta se jima je rodila aprila 2023, Rumer pa je ločitev potrdila avgusta 2024. Zdaj mora sodišče odločiti, pod kakšnimi pogoji bo Louetta lahko videla svojega očeta.