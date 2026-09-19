Drama v družini Osbourne: to je razlog za spor med sestrama

Kelly Osbourne je zaupala, da je svojo starejšo sestro Aimee popolnoma odrezala iz svojega življenja. Njun odnos se ni skrhal zaradi enega samega konkretnega prepira. Gre za dolgoletno odtujenost, ki ima očitno korenine že v otroštvu. V podcastu We Need to Talk je povedala, da z Aimee danes praktično nimata stika in da ne vidi možnosti za spravo.

Dodala je, da Aimee sicer spoštuje in sprejema, vendar sta si zelo različni: kot olje in voda. Pojasnila je: »Če me ne boš sprejel takšne, kot sem, me boš nenehno poskušal spreminjati ter o meni govoril grde stvari, poleg tega pa se mi bo zdelo, da uživaš, ko mi ne gre dobro, te ne želim v svojem življenju.« Aimee, najstarejša hči Ozzyja in Sharon Osbourne, se je že kot najstnica, ko so začeli snemati resničnostni šov Osbournovi, odselila od družine. V oddaji ni želela nastopati, saj se je bala, da bi jo televizijska prepoznavnost zaznamovala in škodovala njeni glasbeni karieri.

Leta 2015 je povedala, da med njo, sestro Kelly in bratom Jackom nikoli ni bilo prave povezanosti in da se niso veliko družili. Po njenih besedah je želela zaščititi sebe, pa tudi starše in mlajša sorojenca, pred tem, da bi bilo njihovo družinsko življenje javno prikazano na televiziji. Kelly je že leta 2021 dejala, da z Aimee ne govorita in da se preprosto ne razumeta.

Aimee nekaj tednov pred njegovo smrtjo julija 2025 ni bilo na Ozzyjevem poslovilnem koncertu v Villa Parku, se je pa skupaj z mamo, bratom in sestro udeležila njegovega pogrebnega sprevoda v Birminghamu .

Kelly je spregovorila tudi o svojem zadnjem pogovoru z očetom Ozzyjem, približno tri dni pred njegovo smrtjo. Povedala je, da jo je takrat posedel k sebi in ji rekel, da želi, da ve eno stvar: ne glede na to, kaj se bo zgodilo v življenju, lahko živi preostanek svojega življenja z zavedanjem, da je na svetu obstajal človek, ki jo je resnično ljubil zaradi vsega, kar je in ta človek je bil on.