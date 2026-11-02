Drama v Hollywoodu: režiser kultnega filma po nesreči s pištolo končal v bolnišnici

Znani hollywoodski režiser in producent 83-letni Michael Mann je po nesreči na strelišču v Los Angelesu, potem ko se je nenamenoma ustrelil v nogo, potreboval nujno zdravniško pomoč. Kot poroča TMZ, je poskušal pištolo pospraviti v tok, ko se je orožje nenadoma sprožilo. Naboj ga je zadel v nogo. Na kraj nesreče so nemudoma prispeli policisti in gasilci, slovitega filmskega ustvarjalca pa so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Policija je potrdila, da je šlo za nesrečo in da nič ne kaže na to, da bi se režiser poškodoval namerno.

»Poškodoval se je med vadbo, ko je po nesreči izstrelil strelno orožje v lastno nogo,« je navedeno v poročilu, ki ga povzema TMZ. Do incidenta je prišlo v prestižnem strelskem klubu The Range LA, ki je še posebej priljubljen med hollywoodsko elito, filmskimi producenti in znanimi igralci. Po navedbah medijev letna članarina v tem klubu znaša od 3.000 do 20.000 dolarjev oziroma od 2.700 do 17.900 evrov. Za zdaj niso objavili dodatnih informacij o resnosti Mannove poškodbe niti o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju.

Mann je eden najbolj znanih hollywoodskih režiserjev, ki je v svoji več desetletij dolgi karieri ustvaril številne uspešne filme. Največjo slavo mu je prinesel kriminalni triler Vročina iz leta 1995, v katerem sta glavni vlogi odigrala Robert De Niro in Al Pacino. Režiral je tudi filme Poslednji Mohikanec, Ali, Collateral in Ferrari, v katerem sta leta 2023 zaigrala Adam Driver in Penélope Cruz. V svoji karieri je bil štirikrat nominiran za oskarja, vendar prestižne filmske nagrade doslej še ni osvojil.

V zadnjih mesecih intenzivno dela na novem filmu Vročina 2, težko pričakovanem projektu, ki bo razširil zgodbo njegove kultne uspešnice iz leta 1995. Po poročanju revije Variety so s projektom povezana velika hollywoodska imena, med njimi Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver in Stephen Graham, zvezdnik priljubljene serije Adolescenca. Film temelji na istoimenskem romanu, ki ga je Mann leta 2022 napisal skupaj s pisateljico Meg Gardiner in je postal uspešnica časopisa New York Times. Mann je napisal tudi scenarij in naj bi film režiral, pri produkciji pa bo med drugimi sodeloval Jerry Bruckheimer.