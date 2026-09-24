Drama v MasterChefu: tekmovalki se je med snemanjem zavrtelo, priskočil je tudi chef (VIDEO)

Nova sezona priljubljenega kuharskega šova MasterChef je v polnem teku tudi pri naših sosedi. Tekmovalci se že borijo za vstop med najboljše, ki bodo nadaljevali tekmovanje v MasterChef vili. A med enim od izzivov je prišlo do nepričakovanega trenutka, ki je zaskrbel tako sodnike kot sotekmovalce. V napovedniku prihajajoče oddaje je videti, kako je kandidatka Marija med ocenjevanjem dvignila roko in prosila za besedo. Chef Mario jo je vprašal: »Marija, dvignila si roko?« Tekmovalka mu je odgovorila: »Da, malo mi je slabo, ampak ...« Nato je poskušala nadaljevati, vendar se je zdelo, da ji zmanjkuje moči in da bo izgubila ravnotežje.

Pomagali so ji sotekmovalci

Na pomoč je takoj priskočil chef Stipe, ki je stekel do njenega kuharskega pulta, medtem ko so drugi vzkliknili, naj ji nekdo pomaga. Pridružilo se je tudi več tekmovalcev, ki so jo poskušali podpreti, da ne bi padla. »Vode, vode,« se je slišalo v napetem trenutku. Marija je pozneje pojasnila, kaj se ji je zgodilo. »V trenutku se mi je samo stemnilo in morala sem povedati komurkoli, samo da me vidi, da moramo ustaviti, ker sem skoraj padla v nezavest,« je povedala. Za zdaj ni znano, zakaj ji je postalo slabo in ali je šlo za kakšno zdravstveno težavo. Dogodek pa je pokazal tudi drugo plat kuharskega tekmovanja, kjer tekmovalci poleg zahtevnih izzivov pogosto občutijo tudi velik pritisk in napetost.