Drama zaradi Harryja? Karel sklical nujno družinsko srečanje

Britanski kralj Karel je v torek v uradni rezidenci na Škotskem za starejše člane kraljeve družine sklical družinsko večerjo z nočitvijo. Samo po sebi to ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila takšna srečanja v kraljevi družini izjemno redka in če ne bi bilo zadnje organizirano tik pred napovedanim prihodom princa Harryja v Veliko Britanijo piše Daily Mail. Čeprav zasebna družinska srečanja niso uradno navedena v dvornih urnikih, je Buckinghamska palača potrdila, da je bila večerja res organizirana, niso pa želeli razkriti, o čem je tekla beseda. Po pisanju Daily Maila naj bi bila glavna tema srečanja prav Harryjev obisk.

Harry se je odzval na ponudbo družine, da bi med dvotedenskim obiskom Združenega kraljestva bival v Buckinghamski palači ali kateri drugi kraljevi rezidenci in je medijem posredoval podroben načrt svojega obiska. Med drugim je njegov tiskovni predstavnik sporočil, da bo v domovino pripotoval z ženo Meghan in otrokoma Archiejem ter Lilibet. Zanjo bo to prvi obisk Združenega kraljestva po štirih letih. Harry je izrazil željo, da bi otroka spoznala svojega dedka, kralja Karla, obiskati pa želi tudi grob svoje matere, princese Diane, na posestvu Althorp.

Težave zaradi varovanja

Zadeve so se zapletle minuli konec tedna, ko je Harryjeva ekipa sporočila, da je potovanje pod vprašajem, ker britanske oblasti princu ne želijo zagotoviti stalnega policijskega varovanja. Harry meni, da brez ustreznega varovanja ni varno pripeljati svoje družine v Združeno kraljestvo. Ko sta zakonca Susseks leta 2020 odstopila od opravljanja kraljevih dolžnosti, je izgubil pravico do stalnega policijskega varovanja. Ob vsakem njegovem obisku Združenega kraljestva pristojni organi posebej ocenijo stopnjo tveganja in se na podlagi tega odločijo, kakšno zaščito bo prejel.

To včasih pomeni, da mora dodatno zasebno varovanje plačati sam. Harry je zaradi tega tožil britansko državo, vendar je lani sodni spor izgubil. Zato številnim poznavalcem kraljeve družine ni jasno, zakaj kljub sodni odločitvi znova zahteva stalno policijsko zaščito in zakaj je sploh napovedal obisk Združenega kraljestva, če meni, da država ni dovolj varna za njegovo družino.