Dramatične novice iz kraljeve palače: Njegovo stanje je »izredno resno« (VIDEO)

Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V., ki je v bolnišnici zaradi krvne bolezni, se je poslabšalo in je »izredno resno«, so danes sporočili iz kraljeve palače. Kraljica Sonja in prestolonaslednik Haakon sta odpovedala vse obveznosti in sta pri njem v bolnišnici.

Monarh je od 17. avgusta v bolnišnici v Oslu zaradi hemolitične anemije, vrste slabokrvnosti, pri kateri rdeče krvničke propadajo hitreje, kot jih lahko nadomesti kostni mozeg. V bolnišnico so ga sicer sprejeli zaradi zadrževanja tekočine, ki je bila posledica zdravljenja s kortizonom.

Najstarejši vladajoči monarh v Evropi

Kralj Harald V. je trenutno najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel 17. januarja 1991 po smrti svojega očeta. V zadnjih letih je imel več zdravstvenih težav. Med drugim so mu pred dvema letoma vstavili srčni spodbujevalnik in je moral zmanjšati obseg svojih uradnih obveznosti. Kljub krhkemu zdravju je vedno izključeval možnost abdikacije, saj da je pred norveškim parlamentom dosmrtno prisegel.