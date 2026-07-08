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Drugi otrok zvezdnika priljubljenih serij: »Komaj čakam vse dogodivščine, ki so pred nami.«

Igralec Milo Ventimiglia in njegova žena, manekenka Jarah Mariano sta drugič postala starša.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 8. 7. 2026 | 13:25
2:10
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Igralec Milo Ventimiglia in njegova žena, manekenka Jarah Mariano, sta na instagramu sporočila, da se jima je rodil drugi otrok, sin Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Par je veselo novico delil z oboževalci ob črno-beli družinski fotografiji, na kateri Milo, Jarah in njuna enoletna hčerka Ke'ala Coral držijo ročico novorojenčka.

»Zadnjih nekaj tednov je bilo kaotičnih, na najboljši možni način. Dobrodošel doma, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Komaj čakam vse dogodivščine, ki čakajo našo petčlansko družino,« je pod objavo zapisala Jarah. Med pet članov družine je štela tudi njunega psa Dukea, ki je na drugi fotografiji. Milo Ventimiglia je nekoč v šali dejal, da je Duke njun 45-kilogramski prvorojenec.

Zvezdnik serij Midve z mamo  in To smo mi ter njegova žena sta se po poročanju ameriških medijev spoznala leta 2022. Svojo zvezo sta od vsega začetka skrbno skrivala pred javnostjo, zato podrobnosti o njunem spoznavanju nista nikoli razkrila. Milo je pozneje njuno razmerje opisal kot ljubezen na prvi pogled. Poročila sta se septembra 2023 na zasebni slovesnosti v krogu družine in najbližjih prijateljev.

Novica o poroki je v javnost prišla šele konec oktobra 2023, ko so ameriški mediji opazili, da igralec nosi poročni prstan, njegov predstavnik pa je nato poroko tudi uradno potrdil. Prvega otroka sta dobila januarja 2025, kmalu zatem, ko sta se morala zaradi uničujočih požarov evakuirati iz svojega doma v Los Angelesu. Na prvi rojstni dan hčerke sta razkrila, da pričakujeta še enega otroka. »Zelo sem navdušen, da bo moja hčerka dobila bratca ali sestrico, nekoga, s katerim bo odraščala,« je igralec pred kratkim povedal v intervjuju za revijo People.

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