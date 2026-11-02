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Družina Miša Kovača sprejela ganljivo odločitev: zadnjo željo mu bodo izpolnili

Družina legendarnega pevca Miša Kovača se je odločila, da bo zadnje slovo na osrednjem zagrebškem pokopališču Mirogoj potekalo v ožjem družinskem krogu. Počival bo ob ljubljenem sinu Ediju.
Mišo Kovač bo pokopan ob sinu Ediju. FOTO: Zaslonski Posnetek, Sv.findagrave.com
Mišo Kovač bo pokopan ob sinu Ediju. FOTO: Zaslonski Posnetek, Sv.findagrave.com
N. Č.
 2. 11. 2026 | 11:02
 2. 11. 2026 | 11:02
3:03
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Hrvaška se poslavlja od legendarnega pevca Mate Miša Kovača, ki je v soboto, 31. oktobra, umrl v 86. letu starosti. Njegova družina je zdaj sprejela odločitev, kako bo potekalo zadnje slovo. Na zagrebškem pokopališču Mirogoj ga bodo pokopali v ožjem družinskem krogu, njegovo zadnje počivališče pa bo ob sinu Ediju, katerega prezgodnje smrti ni nikoli prebolel. Tako bodo izpolnili tudi pevčevo zadnjo željo.

Pogreb na zagrebškem Mirogoju bo medtem po želji družine potekal v zasebnosti, brez množice oboževalcev, ki so pevca spremljali skozi desetletja njegove bogate glasbene kariere.

Od enega najbolj priljubljenih hrvaških pevcev  pa se bodo oboževalci lahko poslovili v torek, 3. novembra, ob 16. uri na splitskem stadionu Poljud. Slovo organizirajo nogometni klub Hajduk, navijaška skupina Torcida in Hrvaška glasbena unija, vstop pa bo brezplačen.

Sina je izgubil, ko je imel komaj 16 let

Za odločitvijo, da bo Mišo Kovač pokopan prav na Mirogoju, se skriva ena najbolj bolečih zgodb njegovega življenja. Njegov sin Edi Kovač je umrl 9. aprila 1992, star komaj 16 let zaradi strelne rane v glavi. Okoliščine njegove smrti niso bile nikoli povsem razjasnjene, njegov oče Mišo Kovač pa je dolga leta zaman iskal odgovore na vprašanje, kaj se je v resnici zgodilo njegovemu sinu.

Edi Kovač je bil pri 16 letih prostovoljec v hrvaški vojski, vendar ni potrjeno, da je strelno rano dobil med opravljanjem vojaških nalog ali v boju.

Po pripovedovanju njegove matere Anite Baturine je bil Edi vključen v vojaško enoto v zagrebškem Črnomercu. Usodnega večera aprila 1992 se ni vrnil domov, družino pa je sredi noči policija obvestila, da je v bolnišnici.

Sinova smrt je Miša močno zaznamovala. O izgubi, s katero se nikoli ni zares sprijaznil, je javno govoril tudi desetletja pozneje. Po tragediji se je končal tudi njegov zakon z Anito. V enem od intervjujev za Jutarnji list je priznal, da mu Edi fizično manjka do bolečine, vendar ostaja z njim vsak dan in vsako uro, v njegovi duši.

Po sinovi smrti je preživljal izjemno težko obdobje. Več let se je spopadal z globoko žalostjo, ki je močno vplivala na njegovo življenje. Kljub temu se je pozneje vrnil h glasbi in nastopom, a spomin na Edija je ostal z njim.

Na sinovem grobu na zagrebškem Mirogoju so 1. novembra gorele sveče. Prav tam bo zdaj svoje zadnje počivališče našel tudi njegov oče. Po več kot 34 letih bosta Mišo in Edi znova počivala drug ob drugem.

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Družina Miša Kovača sprejela ganljivo odločitev: zadnjo željo mu bodo izpolnili

Družina legendarnega pevca Miša Kovača se je odločila, da bo zadnje slovo na osrednjem zagrebškem pokopališču Mirogoj potekalo v ožjem družinskem krogu. Počival bo ob ljubljenem sinu Ediju.
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