Družina Tommyja Leeja Jonesa je po smrti njegove hčerke dala izjavo, Victoria je umrla močno premlada

Za slavnega igralca Tommyja Leeja Jonesa se leto 2026 ni dobro začelo, saj je umrla njegova hči Victoria. Družina je po poročanju portala tmz.com po tem tragičnem dogodku dala izjavo. »Cenimo vse prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala,« je zapisano v izjavi. Kot poroča omenjeni portal, so Victorio našli mrtvo v hotelu v San Franciscu, potem ko je bil prijavljen nujni medicinski primer. Po njihovih informacijah je imela Victoria, ki je bila ob smrti stara komaj 34 let, v preteklosti večkrat težave z zakonom, med drugim je bila aretirana zaradi posedovanja drog. Prav droge bi bile lahko razlog, da je močno premlada umrla.

Victoria je zaigrala tudi v več filmih in v seriji. Kot razkriva portal imdb.com, je zaigrala v filmu svojega očeta Možje v črnem 2 (2002), nastopila pa je tudi v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada (2005), ki ga je Jones režiral in v katerem je sodelovala tudi njegova žena Dawn Laurel-Jones, ter v filmu Sorry, Haters. Videli smo jo lahko tudi v eni epizodi priljubljene najstniške serije One Tree Hill, ki je imela devet sezon.

Tommy v zadnjih letih ni nastopal veliko

Za Tommyja Leeja Jonesa je izguba hčerke zagotovo hud udarec. Poleg nje ima tudi sina Austina. Čas bo pokazal, kako bo smrt hčerke vplivala na njegovo igralsko kariero. Igralec sicer ne spada med najmlajše igralce, saj bo letos dopolnil 80 let. V zadnjih letih igralsko ni bil tako aktiven, kot je bil pred časom. Nazadnje smo ga lahko videli v filmih The Burial in Finestkind.