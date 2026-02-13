  • Delo d.o.o.
FINANČNA STISKA

Družini umrlega igralca Jamesa Van Der Beeka grozi izguba doma

Igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije, je umrl po dolgi in težki borbi z rakom, za seboj pa pustil družino, ki se poleg žalosti sooča tudi z resnimi finančnimi težavami.
FOTO: Robyn Beck/Afp
FOTO: Robyn Beck/Afp
M. Fl.
 13. 2. 2026 | 10:06
4:06
A+A-

Novica o smrti Jamesa Van Der Beeka je pretresla Hollywood, njegova družina pa se poleg nenadomestljive izgube sedaj spopada še z velikimi finančnimi težavami. Prijatelji pokojne zvezde serije Simpatije in njegove vdove Kimberly so zato za družino igralca, ki je star 48 let preminil po boju z rakom debelega črevesa, sprožili zbiralno akcijo GoFundMe. Med darovalci je tudi nekaj znanih osebnosti, kot sta televizijska voditeljica Ricki Lake in plesalec Derek Hough, s katerim je James nastopal v oddaji Ples z zvezdami. Objava na GoFundMe, katere cilj je zbrati 1,38 milijona evrov, je v manj kot  24 urah z več kot 27.000 donacijami zbrala več kot 1,2 milijona evrov, piše portal globalnews.ca.

Organizator kampanje, Jason K., je v opisu navedel, da se družina Jamesa Van Der Beeka sooča ne samo s čustvenimi izzivi, temveč tudi z velikim finančnim pritiskom, saj so med njegovo boleznijo storili vse, da bi mu zagotovili najboljšo možno oskrbo in podporo. Dodal je, da so se Kimberly in njunih šest otrok sedaj znašli pred negotovo prihodnostjo. Stroški zdravstvene oskrbe in dolgo trajajoča borba z rakom so skoraj povsem izpraznili družinske finance, ogroža jih tudi izguba doma. Vdova znanega igralca si v tem izjemno težkem obdobju prizadeva otrokom zagotoviti nadaljevanje izobraževanja in vsaj določeno stabilnost. Zbrana sredstva bodo namenjena osnovnim življenjskim izdatkom, plačevanju računov in izobraževanju otrok. »Vsaka donacija, ne glede na znesek, bo Kimberly in njeni družini v času, ko na novo gradijo življenje, pomagala najti upanje in varnost,« piše v opisu akcije.

Da so se že nekaj časa soočali s finančnimi težavami, dokazuje dejstvo, da se je James, da bi pokril visoke stroške zdravljenja raka, lani odločil prodati nekatere izmed svojih najdragocenejših spominkov s snemanja serije Simpatije. Na dejanje prijateljev se je odzvala  tudi vdova preminulega igralca, ki je na družbenih omrežjih delila povezavo do kampanje. Poudarila je, da so jo sprožili prijatelji, da bi v tem težkem trenutku podprli njo in njene otroke, ter dodala, da je kljub zlomljenemu srcu in najtežjim dnevom, skozi katere trenutno prehajajo, hvaležna. James in filmska producentka Kimberly sta se poročila leta 2010, skupaj imata šest otrok: 15-letno Olivio, 13-letnega Joshua, 12-letno Annabel, devetletno Emilio, sedemletno Gwendolyn in štiriletnega Jeremiaha. Prav igralčeva žena je javnosti sporočila žalostno novico o smrti moža.

»Naš ljubljeni James David Van Der Beek se je danes zjutraj mirno poslovil. Zadnje dni je preživel pogumno, z vero in dostojanstvom. Veliko je še stvari, ki jih želimo deliti o njegovih željah, ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo prišli. Zaenkrat pa prosimo za zasebnost, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem,« je zapisala. James Van Der Beek je pogosto poudarjal, da sta mu žena in otroci največja podpora. Večkrat je dejal, da je vloga očeta najpomembnejša in najlepša vloga v njegovem življenju, ter izpostavil, kako so mu  žena in otroci pomagali, da je prebrodil težke trenutke bolezni.

»Biti oče je največja čast v mojem življenju. Hvala mojim otrokom, da so me ponovno naučili, kako živeti, smejati se, ljubiti in biti prisoten v svetu. In hvaležen sem tudi svoji superženi. Blagoslovljen sem in res imam veliko razlogov, zakaj želim živeti, in to je čudovito življenje,« je leta 2024, ko je javno spregovoril o svoji borbi z rakom, povedal v intervjuju za revijo People.

