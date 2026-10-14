Družinska drama Halle Berry dobiva nov preobrat: to želi sin

Halle Berry se je znova znašla sredi resnega sodnega spora z nekdanjim možem Olivierjem Martinezom. Dolgotrajni boj za skrbništvo nad njunim sinom Maceom je dobil novo, še posebej občutljivo nadaljevanje. Po najnovejših sodnih dokumentih želi 13-letni deček sodniku osebno predstaviti svojo plat zgodbe. Igralkina starejša hči Nahla že predložila izjavo, v kateri mater brani pred obtožbami o nasilju.

Kot poroča ameriški portal TMZ, dečkov oče trdi, da je njun sin po domnevnem fizičnem sporu z materjo 26. septembra fotografiral igralko, ker se je bal, da mu nihče ne bo verjel. Navaja, da je deček tudi v preteklosti že opozarjal na materino vedenje, vendar je imel občutek, da odrasli njegovih besed ne jemljejo resno. Prav zato naj bi si tokrat želel zagotoviti fotografijo, ki bi podprla njegovo pričevanje, trdi njegov oče. Ni pa znano, kaj fotografija dejansko prikazuje in ali potrjuje te navedbe.

Sin želi osebno spregovoriti pred sodnikom

Po Martinezovih navedbah v sodnem predlogu želi Maceo na sodišču spregovoriti o dogodku, ki je sprožil zadnji krog spora, pa tudi o tem, pri katerem od staršev bi želel živeti. Njegov oče meni, da mora deček dobiti priložnost, da predstavi svoj pogled na dogajanje, preden bodo sprejete nove odločitve glede skrbništva. Izraža tudi zaskrbljenost, da bi igralka lahko poskušala preprečiti sinovo pričanje.

Spor se je zaostril v začetku oktobra, ko je bivši mož Halle Berry zahteval sodno zaščito. Nekdanjo ženo je obtožil, da je med prepirom zaradi uporabe naprave za navidezno resničnost fizično napadla njunega sina. Berryjeva je obtožbe zavrnila. Trdi, da je šlo za medsebojno prerivanje in grobo igro, ne pa za nasilje. Njena odvetnica je Martinezove navedbe že pred tem označila za neutemeljene in zavajajoče.

Hči Nahla je stopila v bran materi

V sodni postopek se je medtem vključila še ena pomembna članica igralkine družine. Njena 18-letna hči Nahla Aubry, ki jo ima Berry iz zveze z manekenom Gabrielom Aubryjem, je sodišču predložila izjavo, v kateri je opisala svoj odnos z materjo in mlajšim polbratom. Po dokumentih, ki sta jih objavila portala Page Six in People, je Nahla navedla, da nikoli ni videla matere fizično zlorabljati Macea.

Opisala jo je kot skrbno in prisotno mater, ki postavlja jasne meje, hkrati pa skrbi za izobraževanje, zdravje in vsakodnevne potrebe svojih otrok. Njena izjava neposredno nasprotuje obtožbam, vendar sama po sebi ne dokazuje, kaj se je zgodilo med spornim dogodkom. Zanimivo je, da je Martinez v novem predlogu z dne 12. oktobra zahteval, da sodišče Nahlino izjavo prezre. Trdi namreč, da ni neposredno povezana s predmetom postopka in da je hči pristranska v korist matere.

Nesoglasja tudi glede sinovega zdravljenja

Nekdanja zakonca se ne strinjata le glede domnevnega fizičnega spora, temveč tudi glede zdravstvene oskrbe njunega sina. Martinez je v najnovejših dokumentih nasprotoval nujnemu predlogu, ki ga je igralka vložila 5. oktobra. Trdi, da igralka napačno prikazuje njegov odnos do sinovega zdravljenja. Po njegovih navedbah sta dečkova pediater in psihiater 21. septembra ocenila, da Maceo trenutno ne potrebuje zdravil.

Martinez trdi, da je bila Berryjeva s to oceno seznanjena in da jo je tudi pisno potrdila. Zvezdnica je po drugi strani že prej trdila, da nekdanji mož otežuje izvajanje priporočene strokovne pomoči in zagotavljanje zdravstvene oskrbe njunemu sinu. Gre za nasprotujoče si navedbe staršev, ki jih mora sodišče še preučiti.

Sodišče je začasno spremenilo pogoje stikov

V začetku oktobra je sodišče v Los Angelesu odobrilo začasno prepoved približevanja, za katero je zaprosil Martinez, in omejilo igralkine stike s sinom. Po poročanju TMZ lahko dečka obiskuje v sodno določenih terminih: dva dni med tednom in vsak drugi konec tedna, in sicer do naslednje obravnave. Sodišče je hkrati zavrnilo zahtevo za nadzor nad igralkino treznostjo, saj ni bilo dovolj informacij, ki bi upravičevale takšen ukrep. Poudariti je treba, da začasni zaščitni ukrep ne pomeni, da je sodišče pravnomočno ugotovilo, da je Berryjeva zlorabljala sina.

Sredi sodnega postopka je igralka zaključila program Our Children First, ki je del postopka družinske mediacije pri sodišču v Los Angelesu. Po dokumentih, ki jih je objavil TMZ, je 6. oktobra podpisala potrdilo o zaključku programa, namenjenega staršem, vključenim v spore glede skrbništva in stikov z otroki. Program staršem pomaga razumeti vpliv konfliktov na otroke in se pripraviti na postopek mediacije. Njegov zaključek ne pomeni priznanja obtožb.

Halle Berry in francoski igralec Olivier Martinez sta se poročila leta 2013, istega leta se jima je rodil sin Maceo. Razšla sta se leta 2015, ločitev je bila pravno zaključena nekaj let pozneje. Njun razhod so zaznamovala številna nesoglasja glede starševskih obveznosti, strokovne pomoči za otroka in načina sprejemanja skupnih odločitev. Berryjeva je v zadnjih sodnih predlogih zahtevala vrnitev k prejšnjemu modelu skupnega skrbništva, Martinez si prizadeva doseči drugačno ureditev.

Nova obravnava je razpisana za petek, 16. oktobra, ko naj bi sodišče znova preučilo začasne ukrepe in zahteve obeh staršev. Do takrat ostaja odprto vprašanje, ali bo njun sin dobil priložnost, da osebno spregovori pred sodnikom, pa tudi, kakšno težo bo sodišče pripisalo nasprotujočim si izjavam družinskih članov.