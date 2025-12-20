Družinska drama hollywoodske igralke: dedek na Golem otoku, oče v zaporu

Znano je, da se je Milla Jovovich kot Milica Bogdanovna Jovović rodila v Ukrajini. Njena mati Galina Oginova Jovovič je bila igralka, družina očeta Bogdana Jovović pa izvira iz Črne gore. Kot deklica se je z mamo in očetom preselila v Združene države in tam ustvarila zavidljivo kariero. Kot je razkrila sama, so se njeni stari starši borili v drugi svetovni vojni, v devetdesetih letih pa je njen oče končal v zaporu: »Oče je želel iz zdravstvenega zavarovanja narediti velik posel, zato je leta 1994 pristal v zaporu, kjer je bil celih pet let. Zbližala sva se po rojstvu prvega otroka. Živi v Las Vegasu in nas obišče, kadar koli lahko,« je nekoč povedala Milla, ki kot deklica z očetom po ločitvi staršev sprva ni imela tesnega odnosa.

»Po mami sem podedovala radovednost, ljubezen do književnosti in umetnosti, pa tudi pripravljenost, da včasih zavestno tvegam. Sem potomka precej revolucionarne družine. Verjetno sem edina članica družine Jovovich, ki ni bila v zaporu,« je dodala zvezdnica in spregovorila o dedku in Golem otoku. »Moj dedek, in mislim, da tudi njegovi bratje, je bil zaprt na Golem otoku. Zgodba o tem otoku me zelo navdušuje. Zato si želim skupaj z bratrancem Mirkom, ki je režiser, posneti film o njem. Šele pred kratkim sem dojela pravi pomen tega imena goli, razgaljeni otok. Zato me ta tema še bolj zanima, Američanom bi se zdela zelo zanimiva. Rada bi posnela film o divji, nasilni in dramatični zgodovini moje družine. Temu delu zgodovine ne moremo ubežati, četudi bi si to želeli.«

Zanimivo je, da njen oče ni bil v dobrih odnosih z družino, a prav igralki je uspelo vse znova zbrati in povezati. »Kot večina Črnogorcev ima tudi on težave z odpuščanjem, maščevanjem in čustvi, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Zelo mi je bilo hudo, ker je bila družina razdeljena. Nato se mi je rodila hči, prvi Jovović, rojen v Ameriki, dva meseca pozneje je umrl moj stric Branko, prvi Jovovich, pokopan v Ameriki. Na pogreb so prišli vsi. Ko so se nameravali raziti, sem jih povabila k sebi, da vidijo dojenčka. Takrat so bili vsi pri meni, težave in spore so pustili za seboj in skupaj smo praznovali novo življenje. Bilo je zelo čustveno. Oče je bil pred tem nervozen, ker ni vedel, kako se bo vse končalo, a se je nato sprostil. Naslednje jutro mu nasmeh ni izginil z obraza, jaz pa nisem mogla nehati jokati od sreče.«

»Rekel mi je, da nikoli ne bi pristal na vse to. Samo jaz sem ga lahko prepričala. Da sem edina s priimkom Jovovich, ki lahko zbere vso družino. To mu je prineslo olajšanje.« Milla je povedala tudi, kako je poimenovala prvo hčerko Ever Gabo. Ever je, kot pravi, staro škotsko moško ime, ki si ga je želel njen mož, režiser Paul W. S. Anderson, ime Gabo pa je sestavljeno iz prvih črk imen njenih staršev: Galine in Bogdana. Poleg nje ima še dve hčerki, Dashiel Edan in Osian Lark Elliot, povzema T-portal.