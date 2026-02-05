»Držite se hudičevo stran od tega!« Glede spora v družini Beckham se je oglasil oče Nicole Peltz

83-letni milijarderki vlagatelj Nelson Peltz je sodeloval v pogovoru z občinstvom na dogodku WSJ Invest Live v Palm Beachu na Floridi. Na vprašanje o Nicoli je v šali pripomnil: »Je bila moja družina v zadnjem času kaj v medijih? Sploh nisem opazil.« Nelson je povedal, da je svoji družini vendarle dal nekaj nasvetov, kako se spoprijeti z določenimi situacijami. »Moj nasvet je bil: držite se hudičevo daleč stran od medijev,« je dejal. Nadaljeval je, da sta tako Nicola kot Brooklyn odlična in da jima privošči dolg ter srečen zakon: »Moja hči in družina Beckham sta povsem drugi zgodbi, a moj namen danes ni medijsko poročanje,« je dodal. »Lahko pa vam povem, da je moja hči čudovita, moj zet Brooklyn je čudovit in veselim se, da bosta skupaj imela dolg ter srečen zakon.«

Spor v družini Beckham je prejšnji mesec z objavo zapisa Brooklyna, da se ne namerava spraviti z mamo Victorio in očetom Davidom, dobil nove razsežnosti. Brooklyn je med drugim obtožil starše, da skušajo uničiti njegov zakon z Nicolo. Trdil je še, da naj bi Victoria na njuni poroki leta 2022 z njim neprimerno plesala. Od takrat so se njegovi sorojenci, brata Romeo in Cruz ter sestra Harper poenotili v podpori staršema. Nedavno so se ob Victorii skupaj kot družina pojavili ob prejemu prestižnega priznanja, ki ji ga je med pariškim tednom mode podelila francoska vlada. Le nekaj ur kasneje je Nicola na TikToku delila romantičen video z Brooklynom, podložen s pesmijo Coldplay Yellow. »Ljubim te @Brooklyn Beckham,« je zapisala ob videu.

Brooklyn in Nicola po prekinitvi stikov na družbenih omrežjih pogosto delita fotografije skupnih romantičnih trenutkov. V zadnjem času je v medijih završalo tudi zaradi trditev podkasterke Marine Hyde, ki je namignila, da naj bi Nelson hčerki mesečno plačeval milijon dolarjev. Vendar je vir za Page Six povedal, da so navedbe o milijonski mesečni podpori 100-odstotno neresnične. »Citirana izjava nima vira, ker ni resnična. Gre zgolj za izmišljeno govorico, ustvarjeno iz nič,« je povedal.