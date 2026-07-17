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Dua Lipa proti Ivanki Trump

Pevka albanskih korenin meni, da so protesti proti luksuznemu projektu družine Trump v njeni domovini navdihujoči.
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
M. Fl.
 17. 7. 2026 | 14:55
3:12
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Pevka Dua Lipa je dejala, da so protesti, ki v Albaniji potekajo proti luksuznemu turističnemu projektu družine Trump navdihujoči. Demonstracije proti projektu na zapuščenem otoku Sazan, ki sta ga kupila hči ameriškega predsednika Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner, trajajo že več kot šest tednov. Pevka, katere starši so kosovsko-albanskega rodu, je izrazila podporo več deset tisoč ljudem, ki so v prestolnici Tirani protestirali proti gradnji na jugu države. Gibanje so poimenovali Flamingo revolucija.

FOTO: Service95/Instagram
FOTO: Service95/Instagram

Albanski parlament je decembra 2024, potem ko je spremenil strogo zakonodajo, ki je omejevala gradnjo na okoljsko občutljivih območjih, pospešeno odobril projekt. »Najbolj me skrbi dejstvo, da lahko vlada preprosto spremeni zakon in odpravi okoljsko zaščito, ne da bi o tem potekalo kakršno koli javno posvetovanje,« je 30-letna pevka v pogovoru z albansko pisateljico Leo Ypi povedala v svojem podkastu Service95 Book Club.

»Zelo navdihujoče se mi zdi opazovati, kako zelo je ljudem mar.« Polotok v delti reke Vjosa–Narta velja za enega najpomembnejših obalnih ekosistemov v Evropi. Tam živi približno 70 ogroženih živalskih vrst, med njimi sredozemski tjulenj, glavata kareta, številne selitvene ptice, plamenci in kodrasti pelikan. Načrti družine Trump predvidevajo obsežno gradnjo na Sazanu, edinem albanskem otoku, poleg tega pa še približno 4,7 milijarde ameriških dolarjev vredno naložbo za gradnjo dodatnih 10.000 vil na polotoku Zvernec.

V podkastu Davida Senre je Ivanka konec maja razkrila, da z možem razvijata nepremičninski projekt izjemnih razsežnosti skupaj z nekaterimi največjimi živečimi arhitekti našega časa. Okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da so na polotok Zvernec pripeljali gradbene stroje še pred pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj in pred izvedbo presoje vplivov na okolje. Območje so tudi ogradili z bodečo žico.

Albanska vlada trdi, da bo projekt temeljito preobrazil državo, spodbudil turizem in okrepil njena prizadevanja za članstvo v Evropski uniji. Premier Edi Rama je medtem zavrnil očitke, da naj bi bil boter korupcijskega sistema v državi: »Pravijo, da vse to vodim jaz. Moj odgovor je: Pojdite k vragu. Tako preprosto je. Ni moja naloga dokazovati, da nisem boter, oni morajo dokazati, da sem,« je dejal.

Projekt bi lahko vplival tudi na pristopna pogajanja Albanije z Evropsko unijo. Poslanci Evropskega parlamenta so opozorili, da bi bila ta lahko ogrožena, če vlada glede projekta ne bo spremenila smeri. »Če premier Rama resno misli s približevanjem Evropski uniji, bi moral odstopiti od te poti in družini Trump povedati: Žal mi je, vendar je Evropska unija moja prva prednostna naloga,« je za The Guardian dejala nizozemska evropska poslanka Tineke Strik, ki je vodila misijo Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev v Albaniji,  piše The Independent.

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