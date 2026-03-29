Dve leti po diagnozi: življenjske spremembe Kate Middleton

Marca 2024 je minilo že nekaj mesecev, odkar se je valižanska princesa nazadnje pojavila v javnosti, po spletu pa so se širile različne govorice in teorije o njenem izginotju. V resnici je Kate Middleton za zaprtimi vrati svojega doma prestajala, kot je kasneje sama opisala, zase in za svojo družino izjemno težko obdobje. Javnost je resnico izvedela 22. marca istega leta, ko je Kensingtonska palača objavila njeno osebno video sporočilo, posneto na vrtu v Windsorju. V čustvenem nagovoru je razkrila, da se zdravi z zgodnjo fazo preventivne kemoterapije. Novico je sporočila več kot dva meseca po operaciji trebuha.

Sprva so menili, da ne gre za maligno obolenje, vendar so po operaciji odkrili prisotnost rakavih celic. »To je bil seveda velik šok, princ William in jaz pa se trudiva, da to zaradi najine mlade družine, predelava zasebno,« je takrat povedala. Poudarila je, kako pomembno je bilo, da sta z možem otrokom, princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu, zadeve pojasnila na njim primeren način in jim zagotovila, da bo z njo vse v redu. Po mesecih zdravljenja in umika iz javnosti je 9. septembra 2024 sporočila, da je zaključila kemoterapijo.

Kljub temu je poudarila, da je pot do popolnega okrevanja dolga in da mora napredovati korak za korakom. Z optimizmom je vstopila v novo življenjsko obdobje in se postopoma začela vračati k javnim dolžnostim. Posebno moč je našla v naravi. Ta je postala simbol njenega notranjega miru in okrevanja, kar je kasneje raziskovala tudi v svojem projektu Mati narava, ki ga je začela leta 2025. V njem razmišlja o hvaležnosti, notranjem ravnovesju in pomenu preprostih trenutkov, kot so jutranji sprehodi in čas na prostem.

Nove življenjske navade

Po diagnozi je spremenila svoje vsakodnevne navade. Med obiskom londonske pivovarne je razkrila, da je močno zmanjšala uživanje alkohola in začela bolj zavestno skrbeti za svoje zdravje. Čeprav se je v zadnjem času znova pojavila na nekaterih pomembnih dogodkih, je jasno povedala, da se ne bo več vračala v izčrpavajoč ritem, ki ga je živela prej.

Izbira le projekte in obveznosti, ki imajo zanjo osebni pomen, hkrati si pušča dovolj časa za družino in okrevanje. Zato ni presenetljivo, da večino časa preživlja stran od oči javnosti, osredotočena na stvari, ki ji prinašajo mir in srečo. Po besedah vira iz palače se je osredotočila na radost kot obliko terapije.

Bolezen kot življenjska prelomnica

Izkušnjo bolezni je opisala kot prelomno, ne le za bolnike, temveč tudi za njihove družine. Danes bolj odkrito govori o čustvih, ranljivosti in pomenu podpore ter želi opogumiti vse, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Pomembno vlogo pri njenem okrevanju ima ustvarjalnost. Že dolgo je povezana z umetnostjo kot pokroviteljica institucij, kot so National Portrait Gallery, Victoria and Albert Museum in Royal Photographic Society.

Spoznala je terapevta Stuarta Murray-Borbjerga, ki ji je predstavil pomen neverbalnih oblik terapije, kot so umetnost, glasba in gibanje. Takšni pristopi pomagajo izražati občutke in ponovno najti občutek veselja, ki ga odrasli pogosto izgubimo. Kot je poudaril, prav ustvarjalnost vrača igrivost, pri čemer ji veliko pomagajo njeni otroci, ki v njen vsakdan prinašajo veselje in energijo, piše Gloria.