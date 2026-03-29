SPREMEMBE

Dve leti po diagnozi: življenjske spremembe Kate Middleton

Princesa Kate Middleton je spremenila svoj življenjski ritem in vsakdan.
M. Fl.
 29. 3. 2026 | 15:00
Marca 2024 je minilo že nekaj mesecev, odkar se je valižanska princesa nazadnje pojavila v javnosti, po spletu pa so se širile različne govorice in teorije o njenem izginotju. V resnici je Kate Middleton za zaprtimi vrati svojega doma prestajala, kot je kasneje sama opisala, zase in za svojo družino izjemno težko obdobje. Javnost je resnico izvedela 22. marca istega leta, ko je Kensingtonska palača objavila njeno osebno video sporočilo, posneto na vrtu v Windsorju. V čustvenem nagovoru je razkrila, da se zdravi z zgodnjo fazo preventivne kemoterapije. Novico je sporočila več kot dva meseca po operaciji trebuha.

Sprva so menili, da ne gre za maligno obolenje, vendar so po operaciji odkrili prisotnost rakavih celic. »To je bil seveda velik šok, princ William in jaz pa se trudiva, da to zaradi najine mlade družine, predelava zasebno,« je takrat povedala. Poudarila je, kako pomembno je bilo, da sta z možem otrokom, princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu, zadeve pojasnila na njim primeren način in jim zagotovila, da bo z njo vse v redu. Po mesecih zdravljenja in umika iz javnosti je 9. septembra 2024 sporočila, da je zaključila kemoterapijo.

Kljub temu je poudarila, da je pot do popolnega okrevanja dolga in da mora napredovati korak za korakom. Z optimizmom je vstopila v novo življenjsko obdobje in se postopoma začela vračati k javnim dolžnostim. Posebno moč je našla v naravi. Ta je postala simbol njenega notranjega miru in okrevanja, kar je kasneje raziskovala tudi v svojem projektu Mati narava, ki ga je začela leta 2025. V njem razmišlja o hvaležnosti, notranjem ravnovesju in pomenu preprostih trenutkov, kot so jutranji sprehodi in čas na prostem.

Nove življenjske navade

Po diagnozi je spremenila svoje vsakodnevne navade. Med obiskom londonske pivovarne je razkrila, da je močno zmanjšala uživanje alkohola in začela bolj zavestno skrbeti za svoje zdravje. Čeprav se je v zadnjem času znova pojavila na nekaterih pomembnih dogodkih, je jasno povedala, da se ne bo več vračala v izčrpavajoč ritem, ki ga je živela prej.

Izbira le projekte in obveznosti, ki imajo zanjo osebni pomen, hkrati si pušča dovolj časa za družino in okrevanje. Zato ni presenetljivo, da večino časa preživlja stran od oči javnosti, osredotočena na stvari, ki ji prinašajo mir in srečo. Po besedah vira iz palače se je osredotočila na radost kot obliko terapije.

Bolezen kot življenjska prelomnica

Izkušnjo bolezni je opisala kot prelomno, ne le za bolnike, temveč tudi za njihove družine. Danes bolj odkrito govori o čustvih, ranljivosti in pomenu podpore ter želi opogumiti vse, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Pomembno vlogo pri njenem okrevanju ima ustvarjalnost. Že dolgo je povezana z umetnostjo kot pokroviteljica institucij, kot so National Portrait Gallery, Victoria and Albert Museum in Royal Photographic Society.

Spoznala je terapevta Stuarta Murray-Borbjerga, ki ji je predstavil pomen neverbalnih oblik terapije, kot so umetnost, glasba in gibanje. Takšni pristopi pomagajo izražati občutke in ponovno najti občutek veselja, ki ga odrasli pogosto izgubimo. Kot je poudaril, prav ustvarjalnost vrača igrivost, pri čemer ji veliko pomagajo njeni otroci, ki v njen vsakdan prinašajo veselje in energijo, piše Gloria.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ODLOČILA SE JE UMAKNITI

Nepričakovana poteza Kate Middleton: zakaj se princesa ob materinskem dnevu ni oglasila

Valižanska princesa je letos sklenila, da ob materinskem dnevu v Veliki Britaniji ne bo objavila sporočila.
17. 3. 2026 | 13:45
Bulvar  |  Tuji trači
BRITANSKI DVOR

Princ William je odvisen od nje: ključna oseba za obstoj monarhije

Zanjo pravijo, da je lepilo, ima celo večji vpliv kot naslednik prestola.
14. 3. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
POVSEM UPRAVIČENO

Princa Williama in Kate Middleton skrbi kraljevo zdravje

Princ in princesa se ne moreta distancirati od škandaloznega strica.
24. 2. 2026 | 09:00

Več iz teme

Kate Middletonbolezenkraljeva družinaZdruženo kraljestvo
ZADNJE NOVICE
16:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SEDEM HUJE POŠKODOVANIH

Z avtomobilom namerno zapeljal v množico, priče opisujejo »pravi pokol« (VIDEO)

Ena izmed prič je dogajanje opisala kot »pravi pokol«.
29. 3. 2026 | 16:02
15:40
Novice  |  Svet
NEKAJ SLADKEGA

Tatovi ukradli 12 ton čokoladic Kit Kat, Nestle: »Tatovi imajo odličen okus«

Neznani storilci so prejšnji teden ukradli tovornjak z 12 tonami čokoladic Kit Kat, ki je bil na poti iz Italije na Poljsko. Tovornjak še vedno ni izsleden, podjetje Nestle pa opozarja, da je izdelke mogoče prepoznati po črtnih kodah in poziva javnost k pomoči.
29. 3. 2026 | 15:40
15:15
Lifestyle  |  Stil
NE GRE LE ZA VIDEZ

S čistim in urejenim domom do boljšega zdravja

Stara posoda, slaba higiena in agresivna čistila lahko povsem neopazno škodujejo zdravju in počutju.
29. 3. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPREMEMBE

Dve leti po diagnozi: življenjske spremembe Kate Middleton

Princesa Kate Middleton je spremenila svoj življenjski ritem in vsakdan.
29. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
KONEC TEDNA

Zakaj vikend rekreacija ni dovolj za zdravje in dobro počutje

En dan truda ne izbriše šestih dni mirovanja.
Miroslav Cvjetičanin29. 3. 2026 | 15:00
14:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
UMOR

Šok na območju Laškega: življenje 88-letnice ugasnilo na kraju

Na območju Policijske postaje Laško je prišlo do umora.
29. 3. 2026 | 14:43

