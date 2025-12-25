Dve novi obtožbi! Slavni igralec in komik zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada znova pred sodiščem

Nekdanji komik Russell Brand se sooča z novimi resnimi obtožbami. Britansko državno tožilstvo je sporočilo, da je odobrilo še dve dodatni obtožbi zaradi posilstva in spolnega napada proti 50-letnemu Brandu iz Oxfordshira, ki se bo zaradi novih obtožb prihodnji mesec pojavil pred sodiščem. Metropolitanska policija je potrdila, da je Brand obtožen še enega dejanja posilstva in še enega dejanja spolnega napada s strani dodatnih dveh žensk.

Nove obtožbe se pridružujejo tistim, ki so bile proti Brandu vložene aprila 2025. Takrat so mu očitali dve kaznivi dejanji posilstva, eno dejanje nespodobnega napada in dve dejanji spolnega napada, povezana s štirimi ženskami. Po navedbah tožilstva se te obtožbe nanašajo na domnevna kazniva dejanja, storjena v obdobju med letoma 1999 in 2005. Glavni državni tožilec Lionel Idan je povedal, da se nove obtožbe nanašajo na ločena poročila o domnevnih kaznivih dejanjih iz leta 2009, ki vključujejo še dve dodatni žrtvi. Po njegovih besedah so dodatne obtožbe sledile nadaljnji preiskavi Metropolitanske policije. »Naši tožilci so ugotovili, da obstaja dovolj dokazov za vložitev dodatnih obtožb in da je v javnem interesu nadaljevati kazenski pregon,« je dejal Idan. Ob tem je poudaril, da so kazenski postopki v teku in da ima obtoženi pravico do poštenega sojenja, zato je izjemno pomembno, da se javnost vzdrži poročanja ali komentiranja, ki bi lahko vplivalo na sodni postopek. Russell Brand se bo zaradi novih obtožb pred sodiščem zagovarjal 20. januarja.

FOTO: Olivier Touron Afp

Vodja preiskave pri Metropolitanski policiji, višji kriminalistični inšpektor Tariq Farooqi, je sporočil, da ženske, ki so podale prijave – vključno z novima – še naprej prejemajo pomoč in podporo s strani posebej usposobljenih policistov. Preiskava po njegovih besedah še poteka.

Russell Brand je vse obtožbe v preteklosti odločno zanikal. Potem ko sta časnik The Sunday Times in oddaja Channel 4 Dispatches lani objavila skupno preiskavo o domnevnih zlorabah, je Brand vztrajal, da so bili vsi njegovi odnosi sporazumni. Na družbenem omrežju X je pred svojimi 11,2 milijona sledilcev zapisal, da si želi priložnosti, da dokaže svojo nedolžnost.