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POČITNICE

Dve ženi istega moškega sta se stepli pred gosti hotela: škandal nogometnega selektorja stal službe (VIDEO)

Družinski obračun je pretresel svetovno javnost, posnetek pa se je bliskovito razširil po družbenih omrežjih. Nekdanji nogometni zvezdnik se je po škandalu znašel še sredi ločitvenih zapletov.
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 15. 11. 2026 | 12:25
3:29
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Počitnice v luksuznem letovišču so se za nekdanjega egiptovskega nogometnega selektorja Hossama Hassana sprevrgle v pravo nočno moro. Njegovi ženi sta se pred očmi številnih gostov najprej glasno sprli, nato pa še fizično obračunali. Padali so udarci, ženski sta se vlekli za lase, v spor pa so morali poseči tudi drugi navzoči. Vse skupaj so posneli, video pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Šestdesetletni Hassan, nekdanji nogometni zvezdnik in do nedavnega selektor egiptovske reprezentance, je medtem poskušal pomiriti razgreti ženski. Po nekaterih poročilih ga je dogajanje tako pretreslo, da se je celo onesvestil, čeprav so njegovi odvetniki pozneje zanikali navedbe o resnejših zdravstvenih težavah.

Ena ga je poznala desetletja, drugo je poročil leta 2015

Do nenavadnega incidenta je prišlo že avgusta v prestižnem turističnem kompleksu Porto Marina na severni egiptovski obali, v javnosti pa je zgodba znova odmevala po Hassanovi nedavni razrešitvi.

V prepir sta se zapletli njegova dolgoletna prva žena Howaida El-Gharbawy in druga žena Dina Mustafa, znana tudi kot Dan Adam. Hassan je bil s prvo ženo poročen več desetletij, skupaj pa imata tri otroke. Z drugo se je poročil leta 2015 in z njo dobil še dva otroka. Egiptovska zakonodaja muslimanskim moškim pod določenimi pogoji dovoljuje zakonsko zvezo z več ženskami hkrati. Tokrat so se družinske napetosti razplamtele kar pred drugimi obiskovalci letovišča.

Na posnetku, ki ga je na družbenem omrežju X med drugim objavil profil Instant Foot, je mogoče videti razburjeno dogajanje in posredovanje ljudi, ki so skušali preprečiti nadaljevanje spopada. Ženski naj bi med prepirom utrpeli modrice in praske, na prizorišče pa so poklicali tudi hotelsko varnostno službo.

Po pretepu še ločitev

Dogajanje je imelo posledice tudi za Hassanovo zasebno življenje. Po poročanju egiptovskih in tujih medijev se je po incidentu odločil za ločitev od prve žene, s katero je preživel več kot tri desetletja. Zapletlo pa se je tudi z drugo ženo. Njeni odvetniki so trdili, da je bila med incidentom žrtev vnaprej načrtovanega napada, pojavila pa so se tudi poročila o razhodu in nadaljnjih pravnih sporih. Hassan se je tako znašel sredi družinskega škandala, ki so ga spremljali milijoni nogometnih navdušencev.

Nekaj mesecev pozneje je zgodba dobila novo nadaljevanje. Egiptovska nogometna zveza je 7. novembra sporočila, da se razhaja s Hassanom in njegovim strokovnim štabom. Pri tem je navedla, da so nedavni dogodki negativno vplivali na ugled in stabilnost reprezentance. Čeprav zveza v sporočilu ni izrecno navedla pretepa med njegovima ženama, so številni tuji mediji razrešitev povezali tudi s škandalom iz njegovega zasebnega življenja.

Hassan je sicer reprezentanco vodil od marca 2024, z njo pa se je uvrstil tudi v osmino finala letošnjega svetovnega prvenstva. Njegov naslednik je postal Ali Maher, ki je prevzel vodenje moštva pred nadaljevanjem kvalifikacij za afriški pokal narodov.

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