Dvojnica Kim Kardashian umrla po posegu zadnjice, kriva je kozmetičarka

Sodišče je v ponedeljek obsodilo 53-letno Vivian Alexandro Gomez zaradi smrti vplivnice Christine Gourkani, ki je leta 2023 umrla po ponesrečenem estetskem posegu. Gourkanijeva je bila znana po svoji močni želji, da bi bila čim bolj podobna zvezdnici Kim Kardashian. Tragedija se je začela aprila 2023, ko je Gomezova priletela v San Francisco na vnaprej dogovorjen termin. Ženski sta se srečali v hotelu Marriott, kjer je kozmetičarka Christini v zadnjico vbrizgala silikonska polnila. Gre za postopek, ki ga uradni organi nikoli niso odobrili za oblikovanje telesa, saj lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Kmalu po injekcijah se je zdravstveno stanje žrtve močno poslabšalo. Njen zaročenec je poklical reševalce, ki so jo prepeljali v bolnišnico, vendar je naslednji dan umrla zaradi odpovedi dihal in pljučne embolije.

Čeprav je Vivian Alexandra Gomez zanikala krivdo, so porotniki po 15 dneh sojenja in treh urah posvetovanja odločili drugače. Spoznali so jo za krivo uboja iz malomarnosti in opravljanja zdravniške dejavnosti brez licence. Obtoženka, ki so jo po dogodku aretirali na Floridi, je bila do izreka sodbe na prostosti po plačilu varščine, zdaj pa so jo odvedli v pripor. Izrek kazni je napovedan za 5. maj, grozi pa ji do sedem let zapora v državnem zaporu.