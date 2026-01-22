  • Delo d.o.o.
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 22. 1. 2026 | 11:16
V starosti 87 let se je poslovila švedska princesa Désirée, sestra kralja Carla XVI. Gustafa, je sporočila tamkajšnja kraljeva družina. Princesa, ki je živela na gradu Koberg v pokrajini Västergötland, je v sredo mirno umrla na svojem domu, obkrožena z družino. V ganljivi izjavi, objavljeni na instagram profilu kraljeve družine, se je 79-letni kralj poklonil toplim družinskim spominom: »Z veliko žalostjo sem prejel novico, da je umrla moja sestra, princesa Désirée. Številni so topli družinski spomini, ustvarjeni v domu družine Silfverschiöld v Västergötlandu, kraju na Švedskem, ki je moji sestri veliko pomenil. Danes z družino izrekam sožalje otrokom princese Désirée in njihovim družinam.« V znak spoštovanja je kralj odredil, da so zastave na palačah Drottningholm in Haga spuščene na pol droga.

Princesa Désirée, vdova barona Niclasa Silfverschiölda, ki je umrl leta 2017, je za seboj pustila tri otroke: Carla Otta, Christino-Louise in Hélène Ingeborg ter več vnukov. Kot tretji otrok princa Gustafa Adolfa in princese Sibylle Saško-Koburško-Gothske se je rodila 2. junija 1938 v palači Haga.  Bila je srednji od petih otrok: imela je dve starejši sestri, princeso Margaretho in princeso Birgitto, ter dva mlajša sorojenca, princeso Christino in sedanjega kralja. Leta 1947 je družino prizadela tragedija: njihov oče je umrl v letalski nesreči na letališču Kastrup v Köbenhavnu. Princesa Désirée je bila takrat stara osem let.

Po poroki leta 1964 v stockholmski stolnici se je odpovedala nazivu kraljeve visokosti in je bila znana kot princesa Désirée, baronica Silfverschiöld. Zaroko sta z bodočim možem oznanila leta 1963 v kraljevi palači v Stockholmu. V zadnjih letih se je še naprej udeleževala uradnih državnih dogodkov in zasebnih družinskih priložnosti, kot so poroke. Bila je tudi botra prestolonaslednici Viktoriji. Njena sestra, princesa Birgitta Švedska, je stara 87 let umrla decembra 2024. Bila je vdova princa Johanna Georga Hohenzollernskega in je za seboj pustila tri otroke z družinami. Za razliko od svojih sester je po poroki obdržala naziv, saj se je poročila v kraljevo družino. Z Désirée sta si bili zelo blizu; ta je na svoji poroki nosila sestrino poročno obleko, ki jo je oblikoval švedski atelje Marthaskolan, poroča Hello.

