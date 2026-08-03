Eden najbolj znanih odvetnikov kljub družini poljubil sodelavko, posledice so hude

Kariera enega najbolj znanih in uspešnih ameriških odvetnikov Nathaniela D. Cullertona je zaradi enega poljuba na klopi v newyorškem Centralnem parku močno ogrožena. Na družbenih omrežjih se je kot požar razširil posnetek, na katerem Cullerton, ki je poročen in velja za družinskega človeka, poljublja svojo mlajšo kolegico Kelsey Borenzweig. Videoposnetek, ki ga je posnel komik Jay Guapõ in si ga je na TikToku ogledalo več kot štiri milijone ljudi, je postavil odvetnikovo zasebno življenje pod drobnogled javnosti. Zgodilo se je le nekaj mesecev po tem, ko je sodeloval pri zmagi v eni najodmevnejših korporativnih tožb leta.

3,41 MILIJONA

zasluži na leto.

Po poročanju Financial Timesa, ki se sklicuje na vire, ki dobro poznajo primer, je Cullertonov načrtovani prestop h konkurenčnemu podjetju Gibson Dunn po objavi videoposnetka padel v vodo. Uspešni ameriški odvetnik, ki je kot mlajši partner v prestižni odvetniški pisarni Wachtell, Lipton, Rosen & Katz zaslužil najmanj štiri milijone dolarjev (3,41 milijona evrov) na leto, je poročen s tožilko Moiro Kim Penza, glavno odvetnico v odmevnem sojenju proti ustanovitelju kulta NXIVM Keithu Ranieru.