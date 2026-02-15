Ekipa uglednih forenzikov: »Kurt Cobain ni storil samomora, dokazi kažejo na umor …«

Smrt pevca skupine Nirvana Kurta Cobaina, ki so ga, starega 27 let, 5. aprila 1994 našli mrtvega na njegovem domu v Seattlu, je znova v središču pozornosti. Povod je objava nove forenzične analize v reviji International Journal of Forensic Sciences, v kateri neodvisni strokovnjaki izpodbijajo uradni sklep o samomoru. Takratni urad sodne medicine okrožja King je ugotovil, da je Cobain umrl zaradi samomora s šibrovko, smrt pa je bila uradno razglašena za samomor. V novem znanstvenem prispevku je navedeno, da je neodvisna ekipa forenzikov ponovno analizirala obdukcijsko dokumentacijo in gradivo s kraja dogodka.

Med avtorji je Brian Burnett, strokovnjak, ki je v preteklosti že sodeloval pri podobnih primerih. Po besedah neodvisne preiskovalke Michelle Wilkins, ki je bila del ekipe, je Burnett po tridnevni analizi dokazov zaključil, da gre za umor. »Nekaj moramo storiti,« je dejala Wilkinsova, ki trdi, da so bili novi sklepi sprejeti po podrobnem pregledu obdukcijskih izvidov. V prispevku je predstavljenih deset točk, ki po mnenju avtorjev kažejo na možnost, da je ena ali več oseb Cobainu prisilno dala prevelik odmerek heroina, ga tako onesposobila, sledil je smrtonosni strel v glavo. Avtorji prav tako namigujejo, da naj bi bilo orožje nato nameščeno v njegove roke in da naj bi storilci ponaredili poslovilno pismo.

Burnett ima večdesetletne izkušnje z analizo krajev zločina in razlago zapletenih forenzičnih dokazov. Vendar je urad sodne medicine okrožja King za Daily Mail sporočil, da je bila v času preiskave v sodelovanju z lokalnimi policijskimi organi opravljena celovita obdukcija ter da so bile pri sprejetju sklepa o samomoru upoštevani vsi predpisani postopki. Navedli so, da so, če se pojavijo novi dokazi, vedno pripravljeni ponovno preučiti sklepe, vendar za zdaj niso našli ničesar, kar bi upravičilo ponovno odprtje primera. Policija v Seattlu je sporočila, da primera ne bo ponovno odprla in da sklep detektiva, ki je vodil prvotno preiskavo, še naprej ostaja uradno stališče policije.