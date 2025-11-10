  • Delo d.o.o.
ROJSTNODNEVNA ZABAVA

Ekstravagantno praznovanje najslavnejše mame: princ Harry, Meghan Markle in posredovanje policije

Kris Jenner je v vili Jeffa Bezosa praznovala rojstni dan, zbrala se je svetovna smetana in pojavila so se ugibanja o morebitni poroki.
Kris Jenner. FOTO:
Kris Jenner. FOTO:
M. Fl.
 10. 11. 2025 | 13:25
 10. 11. 2025 | 14:09
1:55
V svetu, kjer glavno besedo igrajo zaslužek, glamur in razkazovanje ter je luksuz dobesedno zaščitni znak, je Kris Jenner svoj 70. rojstni dan praznovala prav tako, kot se od nje pričakuje: v družbi prijateljev in znancev s svetovne estrade.

Po poročanju portala TMZ je bilo slavje na temo Jamesa Bonda v vili Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, vredni kar 165 milijonov dolarjev, luksuzna rezidenca pa je služila kot popolna kulisa za večer, namenjen najslavnejši mami.

Čeprav rdeče preproge ni bilo, gostje niso bežali pred zbranimi fotografi, slavljenka Kris pa je po pričakovanjih povabila družino in najbolj znana imena.

Med njimi so bili Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, Justin Bieber, Snoop Dogg, Chris Rock, Naomi Watts, Sarah Paulson, Martha Stewart ter, seveda, ameriški kraljevi par: princ Harry in Meghan Markle.

Čeprav je bilo slavje namenjeno praznovanju rojstnega dne, so se pojavila ugibanja o morebitni nepričakovani poroki Kris in njenega partnerja, 44-letnega Coreyja Gambleja, ki je na zabavo nasmejan in odličnega razpoloženja prišel med prvimi.

Vendar potrditve teh govoric še vedno ni. Nad ekstravagantnim dogajanjem pa niso bili najbolj navdušeni sosedje. Kot še navaja TMZ, je bila na lokacijo večkrat klicana policija.

Razlog: hrup, ki je presegal vse meje, zlasti ko je v živo nastopal Bruno Mars, in ogromne okrasne konstrukcije, ki so jih okoli vile postavili brez ustreznih dovoljenj.

A policija je na koncu izdala le opozorila.

