Ekstremne zahteve Meghan Markle: to pričakuje ob morebitnem obisku Velike Britanije

Meghan Markle še vedno meni, da si, ko gre za morebitno vrnitev v Združeno kraljestvo, zasluži kraljevsko obravnavo, razkriva RadarOnline.com. Bivša igralka serije Nepremagljivi dvojec razmišlja o tem, da bi moža, princa Harryja, spremljala na Igrah nepremagljivih, ki bodo leta 2027 v Birminghamu v Angliji, pri čemer njen seznam zahtev vključuje rezervacijo štirih nadstropij hotela samo zanjo in varovanje, ki presega običajne standarde celo za predsednike držav.

Pretirane hotelske in varnostne zahteve

»Želi, da so štiri nadstropja hotela Hyatt rezervirana samo zanjo,« je za omenjeni medij povedal vir in dodal: »Zunaj pričakuje dodatno varovanje, osebje ne sme gledati vanjo, hoče popoln nadzor nad situacijo.« Ob tem še vedno, kljub temu da je pred šestimi leti prenehala delovati kot aktivni član kraljeve družine in se s Harryjem preselila v Kalifornijo, zahteva, da jo naslavljajo s kraljevskim naslovom. »Kdorkoli ima kakršnokoli interakcijo z njo, jo mora nasloviti z njena kraljeva visokost vojvodinja Susseks. Brez izjem,« je dodal vir.

Glamur, osebni kuhar in še več

Marklova še vedno visoko ceni svojo varnost in zahteva nemogoče: voznike, dostopne 24 ur na dan, floto luksuznih avtomobilov in policijsko spremstvo od letališča do hotela. In vse to kljub dejstvu, da je na športnem dogodku za ranjene vojake in veterane le spremljevalka Harryja »To ni zgolj zaščita,« trdi vir. »Zahteva trdnjavo. Prostor s steklom proti izstrelkom, oboroženo varovanje povsod, kamor gre.« Kljub temu, da naj bi bil dogodek osredotočen na ranjene vojake, vztraja, da mora biti ves čas videti glamurozna in da ji vse obroke pripravlja osebni kuhar. »Zvezdnica Netflixa želi s seboj pripeljati pomočnika, celotno ekipo za pričesko in ličenje ter vztraja pri štirih ločenih sobah samo za svoj PR-oddelek. Ničesar ne prepušča naključju,« je o njenih zahtevah za VIP obravnavo na dogodku moža povedal vir.

Odločitev o varovanju princa Harryja bo ključna

Meghan Markle je princa Harryja od poroke leta 2018 spremljala na vseh igrah nepremagljivih. Trenutno je njen obisk Velike Britanije odvisen od Harryjevega primera proti RAVEC-u (Royal and VIP Executive Committee), ki določa stopnjo varovanja za pomembne osebe in člane kraljeve družine. Po tem, ko sta princ in žena zapustila kraljevo družino, je bil Harryjev status mednarodnega varovanja, financiran z davkoplačevalskim denarjem, ukinjen, saj si je želel zasebnosti in finančne neodvisnosti. Princ je sedaj ob vrnitvi v Združeno kraljestvo, če prihod najavi 30 dni vnaprej, deležen prilagojenega varovanja, vendar še vedno zahteva oborožene telesne varuhe, financirane z davkoplačevalskim denarjem, saj ga zelo skrbi za svojo varnost v domači državi. Čeprav je pravde glede svojega varovanja na sodišču večkrat izgubil, se pojavljajo poročila, da bi RAVEC leta 2026 lahko izvedel novo oceno tveganja za princa, saj kaže večje zanimanje za preživljanje časa v Veliki Britaniji.