  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EKSTREMNO

Ekstremne zahteve Meghan Markle: to pričakuje ob morebitnem obisku Velike Britanije

Štiri nadstropja hotela, osebni kuhar in steklene pregrade.
Oct 28, 2025; Los Angeles, California, USA; Prince Harry (right) and Meghan Markle (left) watch in the seventh inning between the Toronto Blue Jays and the Los Angeles Dodgers during game four of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
Oct 28, 2025; Los Angeles, California, USA; Prince Harry (right) and Meghan Markle (left) watch in the seventh inning between the Toronto Blue Jays and the Los Angeles Dodgers during game four of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 16. 1. 2026 | 14:45
3:19
A+A-

Meghan Markle še vedno meni, da si, ko gre za morebitno vrnitev v Združeno kraljestvo, zasluži kraljevsko obravnavo, razkriva RadarOnline.com. Bivša igralka serije Nepremagljivi dvojec razmišlja o tem, da bi moža, princa Harryja, spremljala na Igrah nepremagljivih, ki bodo leta 2027 v Birminghamu v Angliji, pri čemer njen seznam zahtev vključuje rezervacijo štirih nadstropij hotela samo zanjo in varovanje, ki presega običajne standarde celo za predsednike držav.

Pretirane hotelske in varnostne zahteve

»Želi, da so štiri nadstropja hotela Hyatt rezervirana samo zanjo,« je za omenjeni medij povedal vir in dodal: »Zunaj pričakuje dodatno varovanje, osebje ne sme gledati vanjo, hoče popoln nadzor nad situacijo.« Ob tem še vedno, kljub temu da je pred šestimi leti prenehala delovati kot aktivni član kraljeve družine in se s Harryjem preselila v Kalifornijo, zahteva, da jo naslavljajo s kraljevskim naslovom. »Kdorkoli ima kakršnokoli interakcijo z njo, jo mora nasloviti z njena kraljeva visokost vojvodinja Susseks. Brez izjem,« je dodal vir.

Glamur, osebni kuhar in še več

Marklova še vedno visoko ceni svojo varnost in zahteva nemogoče: voznike, dostopne 24 ur na dan, floto luksuznih avtomobilov in policijsko spremstvo od letališča do hotela. In vse to kljub dejstvu, da je na športnem dogodku za ranjene vojake in veterane le spremljevalka Harryja »To ni zgolj zaščita,« trdi vir. »Zahteva trdnjavo. Prostor s steklom proti izstrelkom, oboroženo varovanje povsod, kamor gre.« Kljub temu, da naj bi bil dogodek osredotočen na ranjene vojake, vztraja, da mora biti ves čas videti glamurozna in da ji vse obroke pripravlja osebni kuhar. »Zvezdnica Netflixa želi s seboj pripeljati pomočnika, celotno ekipo za pričesko in ličenje ter vztraja pri štirih ločenih sobah samo za svoj PR-oddelek. Ničesar ne prepušča naključju,« je o njenih zahtevah za VIP obravnavo na dogodku moža povedal vir.

Odločitev o varovanju princa Harryja bo ključna

Meghan Markle je princa Harryja od poroke leta 2018 spremljala na vseh igrah nepremagljivih. Trenutno je njen obisk Velike Britanije odvisen od Harryjevega primera proti RAVEC-u (Royal and VIP Executive Committee), ki določa stopnjo varovanja za pomembne osebe in člane kraljeve družine. Po tem, ko sta princ in žena zapustila kraljevo družino, je bil Harryjev status mednarodnega varovanja, financiran z davkoplačevalskim denarjem, ukinjen, saj si je želel zasebnosti in finančne neodvisnosti. Princ je sedaj ob vrnitvi v Združeno kraljestvo, če prihod najavi 30 dni vnaprej, deležen prilagojenega varovanja, vendar še vedno zahteva oborožene telesne varuhe, financirane z davkoplačevalskim denarjem, saj ga zelo skrbi za svojo varnost v domači državi. Čeprav je pravde glede svojega varovanja na sodišču večkrat izgubil, se pojavljajo poročila, da bi RAVEC leta 2026 lahko izvedel novo oceno tveganja za princa, saj kaže večje zanimanje za preživljanje časa v Veliki Britaniji.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
NAČRTI

Prihaja knjiga Meghan Markle

Na knjižne police prihaja še ena njena knjiga.
7. 1. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DOBROTA

Dobrodelnost za elito: toliko je treba odšteti za večerjo s Harryjem in Meghan

Vojvoda in vojvodinja Susseks sta tako predana zbiranju denarja v dobrodelne namene, da sta pripravljena en večer preživeti s popolnim neznancem, ki si to seveda lahko privošči.
24. 12. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRED PRAZNIKI

Poglejte, kako sta princ Harry in Meghan presenetila oboževalce (FOTO)

Z javnostjo redko delita fotografije otrok.
20. 12. 2025 | 11:06

Več iz teme

Meghan Markleprinc HarryVelika Britanijakraljeva družinaMegxit
ZADNJE NOVICE
14:08
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Bela? Resno? To je razlog, da jo je Pantone izbral

Pantone je za barvo leta 2026 izbral belo. Arhitektka Tjaša Justin razloži, zakaj Cloud Dancer ni dolgočasen in kako ga uporabiti doma.
16. 1. 2026 | 14:08
13:55
Bralci
VSE PO PRAVILIH?

Bralec v šoku! Ob 3.30 opazil policijsko vozilo v Kočevju pred šolo: kaj je tam počela specialna enota?

Kaj se je dogajalo? Preverili smo na MNZ.
16. 1. 2026 | 13:55
13:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETEP

V Pivki sta se stepla Srb in Bosanec, prvi najprej pljunil in ga nato udaril v obraz

Zoper državljana Srbije sledi ustrezen ukrep.
16. 1. 2026 | 13:54
13:51
Novice  |  Slovenija
SKRAJNEŽI

Janšo okrivila za širjenje desnega ekstremizma, Levica ovadilo Nikolo Popovića zaradi nacistične simbolike

Tako so se odzvali na mazaško akcijo, ko je Nikola Popović porisal stavbo ministrstva za kulturo s svastikami.
16. 1. 2026 | 13:51
13:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
UMIK OBTOŽNICE

Šok na sojenju za smrt grosupeljskega gozdnega moža

Ob koncu ponovljenega sojenja je tožilka umaknila obtožnico trem od štirih obtoženih.
Aleksander Brudar16. 1. 2026 | 13:43
13:18
Bralci
BRALCI

Kaj se dogaja z oddajo Jutro? S Planet TV odgovarjajo ...

Na uredništvo Vikenda se je obrnila bralka, ker jo zanima, zakaj so na sporedu stare oddaje.
16. 1. 2026 | 13:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki