Elon Musk: bivše žene in transspolna hči mu zadajajo udarce

Vivian Jenna Wilson, hči Elona Muska, je nov zaščitni obraz kampanije »Born to disobey« (Rojena, da ne ubogam) modne znamke Desigual. Kampanja individualnost in edinstvenost posameznika postavlja nasproti svetu, ki ga vse bolj oblikujejo algoritmi, umetna inteligenca in nenehno iskanje popolnosti. Hkrati je izbira Vivian zelo očitna provokacija njenega očeta. Ta je namreč eden najbolj prepoznavnih obrazov in zagovornikov razvoja umetne inteligence in humanoidnih robotov, piše portal Celeb Tattler.

Proti svetu, ki želi vse nadzorovati

Kampanja se ideje tehnološkega nadzora loteva na igriv način. V njej nastopa robot DESI 84, ki je programiran za pomoč ljudem, vendar Vivian skozi različne situacije preizkuša njegove meje. V nizu nenadnih in nepričakovanih dogodkov kampanja sporoča, da človekove intuicije, ustvarjalnosti in določene mere kaosa roboti kljub razvoju tehnologije ne morejo popolnoma nadomestiti. Poteza je na družbenih omrežjih požela številne pozitivne odzive, uporabniki so jo pohvalili zaradi izvirnega koncepta. »Ena najboljših kampanj 21. stoletja,« je zapisal eden od uporabnikov. »Ta kampanja je vse,« je dodal drugi.

Znan obraz v svetu mode

To sicer ni Vivianin prvi večji modni projekt. Mlada manekenka je v zadnjih letih vse bolj prisotna v modnem svetu, kjer je tudi s sodelovanjem z drugimi znanimi znamkami opozorila nase. Njena kariera se tako razvija neodvisno od slavnega očeta, s katerim ima že več let zelo zapleten odnos. Ko je leta 2022 dopolnila 18 let, je vložila zahtevo za zakonsko spremembo imena in spola. Ob tem je navedla, da ne želi biti več na noben način povezana s svojim biološkim očetom. Napetosti med njima so se še poglobile, ko jo je Musk v nekem podcastu označil za mrtvo ter dejal, da je njegovega sina Xavierja ubil woke virus.

Vivian, ki se je rodila kot Xavier, se je na njegove izjave odzvala na družbenih omrežjih, njen odgovor Za mrtvo prasico sem videti kar dobro pa je hitro postal viralen. Pozneje je v intervjuju povedala tudi, da je bil trenutek, ko je Musk javno izjavil, da je mrtva, zanjo daleč najbolj katarzičen trenutek v njenem življenju. Svojo izkušnjo je na neki način prenesla tudi v modni svet: lastno linijo oblačil je poimenovala Evil Woke Mind Virus. Danes se v javnosti vse bolj uveljavlja predvsem s svojim delom in modnimi projekti, pri čemer se zdi, da želi svojo kariero graditi povsem po svoje.

Očitki tudi s strani njene mame

V dokumentarnem filmu Musk, ki je bil premierno predvajan na Beneškem filmskem festivalu, mu tudi Muskova prva žena in Vivianina mama ne prizanaša: »Vedno je iskal načine, kako mi pokazati, da zanj nisem bila dovolj dobra,« je v štiriurnem filmu, ki ga je režiral z oskarjem nagrajeni Alex Gibney, povedala 54-letna Jennifer Justine Wilson. Dejala je, da se je zaradi načina, kako je Musk govoril z njo, počutila podobno, kot bi se zaposleni počutil ob pogovoru s svojim šefom. Kot enega od primerov je navedla dogodek z njune poroke januarja 2000, ko ji je takratni mož med plesom dejal, da je on alfa v njunem odnosu.

Isto anekdoto je leta 2010 opisala že v eseju za revijo Marie Claire kjer je zapisala: »Skomignila sem z rameni, tako kot sem pozneje z rameni odpravila podpis predporočne oziroma poporočne pogodbe … Elonova presoja je prevladala nad mojo in nenehno je opozarjal na načine, kako me poniževati.« Nekdanja zakonca sta pred ločitvijo leta 2008 dobila šest otrok: dvojčka Griffina in Vivian, danes stara 22 let, 20-letne trojčke Kaia, Saxona in Damianat, ter prvorojenca Nevado, ki je leta 2002 umrl pri desetih tednih starosti.

Justine v dokumentarcu oporeka prejšnji Muskovi objavi na družbenih omrežjih, v kateri je trdil, da je ob njuni tragični izgubi v naročju držal Nevado. Po njenih besedah je otroka držala ona. Spregovorila je o odtujenosti svojega nekdanjega moža od njune transspolne hčerke Vivian. Po besedah Justine s svojim otrokom nikoli ni poskušal popraviti odnosa, saj to ni v njegovi naravi. Vendar naj bi ji naročil, naj hčerki pove, da jo bo vedno imel rad. Justine je prav tako zatrdila, da je Musk Vivian ukinil zdravstveno zavarovanje.

Zavrnila bogato ponudbo

Justine se je po ločitvi od ustanovitelja SpaceX večinoma vzdržala javnega govorjenja o njunem razmerju. Musk se je pozneje poročil in ločil od Talulah Riley in sicer dvakrat ter imel še osem otrok z Grimes, Shivon Zilis in Ashley St. Clair. Po poročanju The Timesa naj bi Justine trdila, da Musk matere svojih otrok označuje z izrazom »breeders« oziroma orodje za rojevanje otrok. 28-letna St. Clair, je med promocijo filma povedala, da je pri dokumentarcu sodelovala, potem ko je zavrnila ponudbo v višini 40 milijonov dolarjev za podpis sporazuma o nerazkrivanju informacij. Dokumentarec v kinematografe prihaja 16. oktobra. Musk pri nastajanju ni sodeloval, leta 2023 je na družbenem omrežju zapisal, da gre za napadalen oziroma pristranski film.