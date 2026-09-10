  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAMPANIJA IN DOKUMENTAREC

Elon Musk: bivše žene in transspolna hči mu zadajajo udarce

Odtujena hči Elona Muska je postala zaščitni obraz nove modne kampanje, bivše žene so o njem spregovorile v novem dokumentarcu.
FOTO: Desigual
FOTO: Desigual
M. Fl.
 10. 9. 2026 | 09:00
 10. 9. 2026 | 10:34
A+A-

Vivian Jenna Wilson, hči Elona Muska, je nov zaščitni obraz kampanije »Born to disobey« (Rojena, da ne ubogam) modne znamke Desigual. Kampanja individualnost in edinstvenost posameznika postavlja nasproti svetu, ki ga vse bolj oblikujejo algoritmi, umetna inteligenca in nenehno iskanje popolnosti. Hkrati je izbira Vivian zelo očitna provokacija njenega očeta. Ta je namreč eden najbolj prepoznavnih obrazov in zagovornikov razvoja umetne inteligence in humanoidnih robotov, piše portal Celeb Tattler.

Proti svetu, ki želi vse nadzorovati

Kampanja se ideje tehnološkega nadzora loteva na igriv način. V njej nastopa robot DESI 84, ki je programiran za pomoč ljudem, vendar Vivian skozi različne situacije preizkuša njegove meje. V nizu nenadnih in nepričakovanih dogodkov kampanja sporoča, da človekove intuicije, ustvarjalnosti in določene mere kaosa roboti kljub razvoju tehnologije ne morejo popolnoma nadomestiti. Poteza je na družbenih omrežjih požela številne pozitivne odzive, uporabniki so jo pohvalili zaradi izvirnega koncepta. »Ena najboljših kampanj 21. stoletja,« je zapisal eden od uporabnikov. »Ta kampanja je vse,« je dodal drugi.

Znan obraz v svetu mode

To sicer ni Vivianin prvi večji modni projekt. Mlada manekenka je v zadnjih letih vse bolj prisotna v modnem svetu, kjer je tudi s sodelovanjem z drugimi znanimi znamkami opozorila nase. Njena kariera se tako razvija neodvisno od slavnega očeta, s katerim ima že več let zelo zapleten odnos. Ko je leta 2022 dopolnila 18 let, je vložila zahtevo za zakonsko spremembo imena in spola. Ob tem je navedla, da ne želi biti več na noben način povezana s svojim biološkim očetom. Napetosti med njima so se še poglobile, ko jo je Musk v nekem podcastu označil za mrtvo ter dejal, da je njegovega sina  Xavierja ubil  woke virus.

Vivian, ki se je rodila kot Xavier, se je na njegove izjave odzvala na družbenih omrežjih, njen odgovor Za mrtvo prasico sem videti kar dobro pa je hitro postal viralen. Pozneje je v intervjuju povedala tudi, da je bil trenutek, ko je Musk javno izjavil, da je mrtva, zanjo daleč najbolj katarzičen trenutek v njenem življenju. Svojo izkušnjo je na neki način prenesla tudi v modni svet: lastno linijo oblačil je poimenovala Evil Woke Mind Virus. Danes se v javnosti vse bolj uveljavlja predvsem s svojim delom in modnimi projekti, pri čemer se zdi, da želi svojo kariero graditi povsem po svoje.

Očitki tudi s strani njene mame

V dokumentarnem filmu Musk, ki je bil premierno predvajan na Beneškem filmskem festivalu, mu tudi Muskova prva žena in Vivianina mama ne prizanaša: »Vedno je iskal načine, kako mi pokazati, da zanj nisem bila dovolj dobra,« je v štiriurnem filmu, ki ga je režiral z oskarjem nagrajeni Alex Gibney, povedala 54-letna Jennifer Justine Wilson. Dejala je, da se je zaradi načina, kako je Musk govoril z njo, počutila podobno, kot bi se zaposleni počutil ob pogovoru s svojim šefom. Kot enega od primerov je navedla dogodek z njune poroke januarja 2000, ko ji je takratni mož med plesom dejal, da je on alfa v njunem odnosu.

Isto anekdoto je leta 2010 opisala že v eseju za revijo Marie Claire kjer je zapisala: »Skomignila sem z rameni, tako kot sem pozneje z rameni odpravila podpis predporočne oziroma poporočne pogodbe … Elonova presoja je prevladala nad mojo in nenehno je opozarjal na načine, kako me poniževati.« Nekdanja zakonca sta pred ločitvijo leta 2008 dobila šest otrok: dvojčka Griffina in Vivian, danes stara 22 let, 20-letne trojčke Kaia, Saxona in Damianat, ter prvorojenca Nevado, ki je leta 2002 umrl pri desetih tednih starosti.

Justine v dokumentarcu oporeka prejšnji Muskovi objavi na družbenih omrežjih, v kateri je trdil, da je ob njuni tragični izgubi v naročju držal Nevado. Po njenih besedah je otroka držala ona. Spregovorila je o odtujenosti svojega nekdanjega moža od njune transspolne hčerke Vivian. Po besedah Justine s svojim otrokom nikoli ni poskušal popraviti odnosa, saj to ni v njegovi naravi. Vendar naj bi ji naročil, naj hčerki pove, da jo bo vedno imel rad. Justine je prav tako zatrdila, da je Musk Vivian ukinil zdravstveno zavarovanje.

Zavrnila bogato ponudbo

Justine se je po ločitvi od ustanovitelja SpaceX večinoma vzdržala javnega govorjenja o njunem razmerju. Musk se je pozneje poročil in ločil od Talulah Riley in sicer dvakrat ter imel še osem otrok z Grimes, Shivon Zilis in Ashley St. Clair. Po poročanju The Timesa naj bi Justine trdila, da Musk matere svojih otrok označuje z izrazom »breeders« oziroma orodje za rojevanje otrok. 28-letna St. Clair, je med promocijo filma povedala, da je pri dokumentarcu sodelovala, potem ko je zavrnila ponudbo v višini 40 milijonov dolarjev za podpis sporazuma o nerazkrivanju informacij. Dokumentarec v kinematografe prihaja 16. oktobra. Musk pri nastajanju ni sodeloval, leta 2023 je na družbenem omrežju zapisal, da gre za napadalen oziroma pristranski film.

FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
KRITIKA

Elon Musk nad bivšo ženo Jeffa Bezosa: očita ji tole

Elon Musk je znova dvignil veliko prahu, tokrat z ostrimi kritikami na račun MacKenzie Scott, nekdanje žene ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa.
30. 6. 2026 | 09:25
Bulvar  |  Glasba in film
IZBIRA IGRALKE

Helena Trojanska je zakuhala nov spor, jezi se tudi Elon Musk (FOTO)

Glavno vlogo je režiser Chris Nolan namenil temnopolti igralki. Izbira Lupite Nyong'o v filmu Odiseja je razjezila Elona Muska.
22. 5. 2026 | 15:15

Več iz teme

Elon Muskvivian jenna wilsonumetna inteligencamodakampanjaDesigual
ZADNJE NOVICE
11:31
Novice  |  Slovenija
PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Mlada SDS-ovka zapustila Janšo, poglejte, komu se je pridružila: »To je bila moja osebna odločitev«

Nekdanja predsednica mariborskega podmladka SDS je zaprla vrata stranke in stopila v ekipo Bora Greinerja, ki želi novembra prevzeti vodenje Maribora.
10. 9. 2026 | 11:31
11:05
Bulvar  |  Domači trači
WORLD TOP MODEL SLOVENIA

World Top Model Slovenia 2026: v Milano odhaja Mariborčanka Zoja (FOTO)

Dvajsetletna študentka prava Zoja Vernik Šimek je med 17 finalistkami osvojila naziv World Top Model Slovenia 2026
Roman Turnšek10. 9. 2026 | 11:05
11:03
Novice  |  Slovenija
NAD HRVATINI

Drama nad slovensko Istro: nastal vrtinec, ki bi se lahko razvil v tornado (VIDEO)

Jutro v slovenski Istri je bilo tako vse prej kot mirno. Kaj o nenavadnem pojavu pravi meteorolog Branko Gregorčič in kako nevaren je lahko takšen vrtinec?
10. 9. 2026 | 11:03
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŽELEZO V KRVI

Pozabljena kaša, ki vsebuje presenetljivo veliko železa in je lahko alternativa mesu

Nekoč je bila redno na mizah, danes pa jo marsikdo uživa precej redkeje.
Miroslav Cvjetičanin10. 9. 2026 | 11:00
10:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREHITRI

Prav tam sta letos umrla dva človeka: noro divjanje pri Ribnici, voznik 186 km/h, začetnik kar 164! (FOTO)

Policisti so na območju Ribnice v zadnjih dneh ujeli več voznikov, ki so močno prekoračili dovoljeno hitrost.
10. 9. 2026 | 10:39
10:31
Novice  |  Slovenija
OBJAVLJAMO PRVA PRIČEVANJA

Novost na slovenskih cestah, ki je nima nobena sosednja država: »V pisarno sem prispel pod hudim stresom in krepko prestrašen!« (VIDEO, FOTO)

Tesla je le nekaj ur po prejetju regulativne odobritve v Sloveniji uvedla popolnoma samostojno vožnjo, ki voznika pripelje od vrat do vrat. Objavljamo prva pričevanja voznikov.
10. 9. 2026 | 10:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki