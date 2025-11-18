Elon Musk se je brutalno odzval na kritike Billie Eilish

Na spletu je izbruhnil spor med pevko Billie Eilish in tehnološkim mogotcem Elonom Muskom glede Muskovega potencialnega statusa prvega milijarderja na svetu.

Razprava o bogastvu in družbeni odgovornosti je razdelila javnost, potem ko je pevka kritizirala ultra bogate, ustanovitelj Tesle pa ji ni ostal dolžan.

»Zakaj ste milijarder?«

Vse se je začelo v začetku tega meseca, ko je 23-letna pevka na podelitvi nagrad Wall Street Journal za inovatorje pozvala bogataše sveta, naj darujejo svoj denar. »Živimo v času, ko je svet resnično, resnično slab in resnično temačen, ljudje pa potrebujejo empatijo in pomoč bolj kot kdaj koli prej, še posebej v naši državi,« je Eilish povedala občinstvu.

»Če imate denar, bi bilo super, če bi ga uporabili za dobro in ga morda dali nekaterim ljudem, ki ga potrebujejo,« je nadaljevala in občinstvu postavila neposredno vprašanje: »Rada vas imam vse, ampak tukaj je nekaj ljudi, ki imajo veliko več denarja kot jaz, in če ste milijarder, zakaj ste milijarder?«

Neposredna kritika

Njene izjave so sovpadale z novico, da sta se Musk in upravni odbor Tesle dogovorila o največjem paketu plačil za podjetja v zgodovini. Če bo Musk v naslednjih 10 letih izpolnil vrsto zastavljenih ciljev, kot sta dobava 20 milijonov vozil in lansiranje flote milijona samovozečih taksijev, bi lahko Musk postal prvi milijarder na svetu. Soočena s to novico je Eilish, katere premoženje je ocenjeno na 53 milijonov dolarjev, neposredno kritizirala Muska in ga označila za »prekleto patetično strahopetno pizdo«.

Muskov kratek in brutalen odgovor

Elon Muskov odziv ni dolgo čakal. Na družbenem omrežju Twitter je pevko na kratko komentiral z žaljivo izjavo z osmimi besedami. »Ni najbistrejša,« je zapisal Musk.

Mešani odzivi

Po Muskovi izjavi so mnogi oboževalci stopili v obrambo pevke. »Če tako govori o umetniku, dobitniku nagrade Grammy, si ne morem predstavljati, kaj si misli o nas ostalih,« je zapisal eden od uporabnikov. Drug je dodal: »Opaziš, kako dobro pozna te svetovne težave, pri katerih lahko pomaga, pa se kljub temu odloči, da ne bo storil ničesar glede njih. Oh, Billie, vedno boš imela prav.«

Kritika Muska se je nadaljevala: »Žalitev Billie ne spremeni ničesar. Postavila je veljavno vprašanje o milijarderjih in odgovornosti,« je dejal eden od komentatorjev, medtem ko je bil drugi bolj oster: »Imenovati nekoga neumnega, ker te upravičeno kritizira, je nekakšno osnovnošolsko sranje.«

Po drugi strani pa so se mnogi postavili na Muskovo stran in trdili, da zvezdniki, kot je Eilish, nimajo pravice drugim govoriti, kako naj porabljajo svoj denar. »Njegov denar, njegova izbira,« je bil jasen eden od uporabnikov X. »Zakaj vsi radi govorite bogatim ljudem, kako naj porabljajo svoj prekleto težko prisluženi denar,« je vprašal drug, poroča index.hr.