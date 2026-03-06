Elton John z družino dobil prav posebno mesto v galeriji

Družinski portret sira Eltona Johna, ki ga je londonski National Portrait Gallery uvrstil v svojo zbirko, je posebna fotografija. Ob zvezdniku pozirajo njegovi najbližji, mož David Furnish in njuna najstniška sinova, ki ju je rodila nadomestna mati. Avtorica fotografije je ameriška umetnica Catherine Opie. Fotografija je na ogled v sobi, kjer že visijo portreti drugih eminentnih Britancev: nogometnega zvezdnika sira Davida Beckhama, igralske legende Judi Dench, prezgodaj umrle nadarjene glasbenice Amy Winehouse in uspešne igralke mlajše generacije Letitie Wright. Kot pravijo v galeriji, je bilo naročilo tega portreta zanje velika priložnost, da so lahko povezali umetnika in preostale portretirance s praznovanjem predstavitve skupnosti LGBTQ+, dobrodelnosti in cenjene fotografske umetnosti.

Fotografinja je družino v objektiv ujela v veliki knjižnici na njihovem domu v Windsorju. Elton John, znan po ekstravagantnem slogu, si je za vpis v zgodovino izbral vijolične hlače in suknjič, njegov dolgoletni sopotnik je oblečen v zelene tone, 15-letni Zachary in 13-letni Elijah, ki ju je rodila ista nadomestna mati, pa sta se odločila za preprosto črno majico in nevpadljive hlače. Trojica sedi na zofi, eden od sinov pa na tleh, družbo jim delata še labradorca Joseph in Jacob. Ozadje dopolnjujejo knjižne police, na katerih je na stotine knjig, in nekaj starin, od globusov in čajnika do kipa v skoraj naravni velikosti. Naslovi knjig razkrivajo zanimanje zakonskega para za biografije pokojnih in še dejavnih ustvarjalcev, kot so Andy Warhol, Bruce Lee, Robert De Niro, David Hockney, Tina Turner, Michael Caine, Beethoven ... Na policah je najti tudi dela uglednih političnih in zgodovinskih osebnosti, kot so Winston Churchill, Tony Blair, Nelson Mandela, Napoleon, Gandi, Gordon Brown in David Cameron.