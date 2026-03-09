Elvis je imel Graceland, Dolly ima Dollywood, Harry Styles pa Holmes Chapel

Holmes Chapel z nekaj manj kot sedem tisoč prebivalci južno od Manchestra na severu Anglije se ponaša s stoletno cerkvijo, nekaj pubi in zeleno podeželsko pokrajino in je videti kot veliko drugih angleških krajev. Toda ker je odigral odločilno vlogo v življenju britanskega pevca Harryja Stylesa, ki je tudi nekdanji član skupine One Direction in svetovni superzvezdnik, za kraj ni nič več tako, kot je bilo nekoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Styles se je tja preselil v otroštvu, tam je obiskoval šolo, nato se je leta 2010 v Londonu povzpel do zvezdnika oddaje X Factor, še istega leta so ga izbrali za člana skupine One Direction, v kateri je ostal do konca leta 2015. Tudi drugi člani skupine so se podali na samostojno glasbeno pot, a ni nobenemu uspelo tako kot fantu iz Holmes Chapela.

Na Twemlowu je danes 32-letni pop zvezdnik doživel prvi poljub.

Oboževalci z vsega sveta, ki se jih je prijel vzdevek harriesi, se tja zgrinjajo vse leto, da bi se pevcu poklonili na več krajih, povezanih z njim. Zlasti množičen je bil obisk v zadnjih tednih, ko je svoje občinstvo razveselil z izdajo novega albuma, nastopil pa je tudi na koncertu v Manchestru. Njegovi oboževalci, ki romajo v Holmes Chapel, se ustavljajo na železniški postaji, tam je nekakšno svetišče postala blagajna za nakup vozovnic, kjer je knjiga sporočil oboževalcev; napolnili so jih že dvanajst. Ko je knjiga polna, jo pobere Stylesov oče, ki še vedno živi v bližini. Znamenitost je postala tudi pekarna Mandeville, kjer je zvezdnik delal kot najstnik, in tam je obvezno treba posneti selfie ob njegovi takratni fotografiji v predpasniku.

Oboževalci se morajo fotografirati pred posterjem Harryja Stylesa, ki je v pekarni Mandeville v Holmes Chapelu in kjer je nekoč delal.

Oboževalci puščajo sporočila

Nedaleč stran je kitajska restavracija, kamor je menda peljal prav tako slavno Taylor Swift, ko sta bila pred več kot desetletjem v kratkotrajni zvezi. Na poti po kraju obiskovalci ne smejo izpustiti 180 let starega viadukta Twemlow s 23 oboki, kjer naj bi danes 32-letni pop zvezdnik doživel prvi poljub in na katerega je zapisal svoje ime v biografskem filmu iz leta 2013 One Direction: This Is Us. Na njem pa zdaj tudi oboževalci puščajo sporočila. Ali kot so zapisali v Guardianu, Elvis Presley je imel Graceland, Dolly Parton ima Dollywood, Harry Styles pa železniški viadukt na blatnih podeželskih ravnicah Cheshira. Holmes Chapel je v zadnjih letih obiskalo že na tisoče oboževalcev, njihovo število pa se je še povečalo po dveh velikih koncertih v Manchestru leta 2022.