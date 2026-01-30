  • Delo d.o.o.
BOLEZEN NAPREDUJE

Emma Heming z ganljivim dejstvom o možu Bruceu Willisu

Bruceu Willisu so leta 2023 diagnosticirali frontotemporalno demenco.
M. Fl.
 30. 1. 2026 | 10:27
Emma Heming je v iskrenem pogovoru pripovedovala o napredovanju bolezni frontotemporalna demenca pri svojem možu Bruceu Willisu. Bruce je bil leta 2022 diagnosticiran z afazijo, motnjo, ki vpliva na komunikacijo, zaradi bolezni se je po več desetletji dolgi karieri upokojil. Leto kasneje so pri njemu odkrili frontotemporalno demenco (FTD), njegovo zdravstveno stanje se od takrat postopoma slabša. FTD je napredujoča možganska motnja, ki povzroči krčenje frontalnega in temporalnega režnja ter vpliva na vedenje, osebnost, gibanje in komunikacijo.

Emma je v podcastu Conversations with Cam razkrila, da se Bruce nikoli ni zavedal, da trpi za FTD, kar je pri ljudeh s to in podobnimi motnjami povsem običajno. »Pri FTD in drugih vrstah demence se pojavi nevrološko stanje, imenovano anosognozija, kjer možgani ne prepoznajo, kaj se dogaja,« je pojasnila. »Drugi bi mislili, da gre za zanikanje, da denimo nočejo k zdravniku, ker pravijo, da so v redu, a pravzaprav gre za anosognozijo.«

»To ni zanikanje. Njihovi možgani se preprosto spreminjajo. To je del bolezni,« je nadaljevala. Nekdanja manekenka, ki se je z Bruceom poročila leta 2009, je dodala, da je vesela, da mož nikoli ni doumel, kaj se mu dogaja. »Mislim, da je to hkrati blagoslov in prekletstvo. Nikoli ni dojel, da ima to bolezen, in zato sem res vesela. Res sem vesela, da tega ne ve,« je pojasnila. Dodala je, da je Bruce najbolj trpel zaradi težav pri komunikaciji, ne pa zaradi vedenjskih težav, kot sta impulzivnost in apatija. Sedemdesetletnik se še vedno zaveda, kdo so Emma in njuni hčerki 13-letna Mabel ter 11-letna Evelyn. »Še vedno je zelo prisoten v svojem telesu,« je zaupala.

»Način, kako se povezuje z mano in najinima hčerkama, morda ni enak, kot bi se vi povezali s svojim bližnjim, a je še vedno zelo lep. Še vedno je zelo smiseln. Samo drugačen je. Preprosto se naučiš prilagoditi in jih srečati tam, kjer so.« Emma je goreča zagovornica raziskav o FTD in pogosto govori o težavah, s katerimi se srečujejo skrbniki oseb, ki jih prizadene. Lani je izdala knjigo Nepričakovano potovanje (The Unexpected Journey) in razkrila, katere težke odločitve je morala po Bruceovi diagnozi sprejeti, vključno s tisto, da moža preselijo v ločeno hišo, kjer bi prejemal 24-urno oskrbo.

»Tako smo se odločili zaradi njegove potrebe po mirnem zatočišču, kar je pomenilo, da Mabel in Evelyn doma nista mogli preživljati časa s prijatelji ali se igrati po hiši. Bruce ne bi želel, da bi njegovi dve mladi hčerki trpeli zaradi njegove bolezni. To vem. Ni bilo spanja prijateljic, ni bilo obiskov. K sebi nismo vabili drugih. Osamili smo se, in to je bil res težek čas,« je povedala in nadaljevala: »Odločitev ni bila lahka, a je bila prava za našo družino. In vidim, da so koristi očitne. Najinima otrokoma je tako bolje, boljše je tudi njemu.« Zvezdnik je tudi oče treh hčera iz prejšnjega zakona z Demi Moore: Rumer (37), Scout (34) in Tallulah (31), piše Hello magazine.

