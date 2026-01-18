  • Delo d.o.o.
NE BI SI MISLILI

Ena največjih skrivnosti: kaj kraljeva družina na balkonu skriva za rdečimi zavesami

Razkrita je ena najbolje varovanih skrivnosti britanske kraljeve družine, ki se nanaša na znameniti balkon palače.
Britanska kraljeva družina, prestol, dedovanje FOTO: Reuters
Britanska kraljeva družina, prestol, dedovanje FOTO: Reuters
M. Fl.
 18. 1. 2026 | 13:25
2:29
A+A-

Ko se člani britanske kraljeve družine zberejo na balkonu Buckinghamske palače, vsi vedo, kaj sledi: mahanje, nasmehi in verjetno kakšna simpatična poteza malega Louisa, o kateri se govori še dneve. Vendar obstaja podrobnost, ki je nihče ne opazi in je značilna za vsak izhod na ta znameniti balkon. Vir iz palače je namreč razkril, da so na njem nameščeni televizorji, da lahko kraljevi vidijo tako ulico The Mall pred njimi kot tudi sami sebe.

Ker je balkon ob takšnih priložnostih prekrit z bogato rdečo tkanino, zasloni ostanejo očem javnosti skriti. »Nameščeni so na vogalih balkona, rahlo nagnjeni. Balustrada, ograja in stebričkov, je prekrita z rdečo tkanino, tako da lahko vsa oprema ostane skrita za njo,«  je za revijo HELLO! razkril vir. Skozi leta se je družina na balkonu pojavlja ob paradi pozdrav zastavi, ob jubilejih, ob dnevu zmage v Evropi, kronanju kralja Karla ter drugih pomembnih priložnostih.

Na znamenitem balkonu sta si takratni princ Charles in njegova prva žena, princesa Diana, po poroki leta 1981 izmenjala poljub, sedanji valižanski princ in princesa sta to celo dvakrat storila leta 2011. Po podatkih uradne spletne strani kraljeve družine je bilo prvo zabeleženo pojavljanje na balkonu leta 1851, ko je kraljica Viktorija, prapraprababica sedanjega kralja, ob odprtju Velike razstave (Great Exhibition), ki jo je organiziral njen mož princ Albert, pozdravila množico.

Obisk sobe, ki vodi na balkon

Člani družine nanj vstopajo skozi središčno sobo (Centre Room) v vzhodnem krilu palače. Ta, ena od 775 sob Buckinghamske palače, je del ekskluzivne vodene ture po vzhodnem krilu. V sobani, ki jo krasi stekleni lestenec v obliki lotosovega cveta, lahko obiskovalci skozi okna doživijo pogled, ki ga ima kraljeva družina z balkona, ter si ogledajo sam balkon, presenetljivo majhen prostor, na katerem se zbirajo ob posebnih priložnostih. Ogled palače je zasnovan tako, da obiskovalcem ponudi poglobljen vpogled v zgodovino vzhodnega krila ter priložnost, da si od blizu ogledajo podrobnosti in mojstrstvo razstavljenih umetniških del.

