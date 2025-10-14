  • Delo d.o.o.
KOMPLIMENT S PRIDRŽKOM

Erdogan zaradi kajenja podražil Melonijevo, vmešal se je tudi Macron (VIDEO)

»Izgledate odlično. Ampak ...« je turški predsednik dejal italijanski premierki.
Giorgia Meloni v Egiptu. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters
Giorgia Meloni v Egiptu. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters
STA, N. B.
 14. 10. 2025 | 18:16
1:46
A+A-

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in italijanska premierka Giorgia Meloni sta v ponedeljek ob robu vrha voditeljev v Egiptu izmenjala šale na račun njenega kajenja. Meloni, ki se je srečanja okrog 30 voditeljev udeležila kot edina ženska, je ob tem prejela pohvale na račun svojega videza, tako od Erdogana kot predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Ob robu ponedeljkovega vrha v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, kjer so voditelji držav posrednic v pogovorih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas podpisali deklaracijo o miru v Gazi, se je odvil tudi pogovor med voditelji Turčije, Italije in Francije glede kajenja.

»Izgledate odlično. Ampak moram vas prepričati, da prenehate kaditi,« je Erdogan po poročanju italijanskih medijev dejal premierki Meloni.

Vmešal se je še francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je stal zraven voditeljev Turčije in Italije. »To je nemogoče,« je ob smehu komentiral Erdoganov predlog.

Meloni pa je odgovorila, da se zaveda svoje slabe razvade, vendar je dodala, da bi lahko z opustitvijo kajenja postala ostrejša in manj družabna. »Ne bi želela koga ubiti,« je dejala po poročanju portala Politico.

Italijanska premierka je v zbirki intervjujev, izdani leta 2023, priznala, da je začela znova kaditi, potem ko je to razvado vmes opustila za 13 let. Pri tem je omenila, da ji to včasih pomaga pri tkanju vezi z drugimi politiki, denimo s tunizijskim predsednikom Kaisom Saiedom.

 

Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
