Erdogan zaradi kajenja podražil Melonijevo, vmešal se je tudi Macron (VIDEO)

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in italijanska premierka Giorgia Meloni sta v ponedeljek ob robu vrha voditeljev v Egiptu izmenjala šale na račun njenega kajenja. Meloni, ki se je srečanja okrog 30 voditeljev udeležila kot edina ženska, je ob tem prejela pohvale na račun svojega videza, tako od Erdogana kot predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Ob robu ponedeljkovega vrha v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, kjer so voditelji držav posrednic v pogovorih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas podpisali deklaracijo o miru v Gazi, se je odvil tudi pogovor med voditelji Turčije, Italije in Francije glede kajenja.

»Izgledate odlično. Ampak moram vas prepričati, da prenehate kaditi,« je Erdogan po poročanju italijanskih medijev dejal premierki Meloni.

Vmešal se je še francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je stal zraven voditeljev Turčije in Italije. »To je nemogoče,« je ob smehu komentiral Erdoganov predlog.

Meloni pa je odgovorila, da se zaveda svoje slabe razvade, vendar je dodala, da bi lahko z opustitvijo kajenja postala ostrejša in manj družabna. »Ne bi želela koga ubiti,« je dejala po poročanju portala Politico.

Italijanska premierka je v zbirki intervjujev, izdani leta 2023, priznala, da je začela znova kaditi, potem ko je to razvado vmes opustila za 13 let. Pri tem je omenila, da ji to včasih pomaga pri tkanju vezi z drugimi politiki, denimo s tunizijskim predsednikom Kaisom Saiedom.