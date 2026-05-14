Eric Clapton zaradi incidenta prekinil koncert

Glasbeniki se na koncertih vse pogosteje srečujejo z neprijetnimi situacijami: od metanja predmetov na oder do agresivnega vedenja obiskovalcev, ki lahko resno ogrozi izvajalce. Zadnji primer prihaja iz Madrida, kjer je bil legendarni kitarist Eric Clapton vključen v incident, ki ga je vidno pretresel. Med nastopom pred razprodano dvorano je nekdo iz občinstva proti odru vrgel predmet, ki je po poročanju očividcev spominjal na vinilno ploščo. Predmet je zadel 81-letnega glasbenika ravno med izvedbo ene njegovih največjih uspešnic, pesmi Cocaine.

Posnetki, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo, kako je Clapton po incidentu vidno razburjen za trenutek obstal, nato pa se odločil zapustiti oder. Po poročanju revije Guitar World se je glasbenik po krajšem premoru vrnil na oder in nadaljeval z nastopom. K sreči ni bil poškodovan, vendar je njegov odziv jasno pokazal, kako močno ga je dogodek prizadel. Clapton trenutno koncertira po Evropi, septembra ga čaka še šest koncertov v Združenih državah Amerike.