Eva Longoria s snemanja pobegnila na plažo: kaj ji pomeni več kot žarometi?

Eva Longoria v zadnjem času usklajuje številne poslovne projekte in družinsko življenje. Na plaži v Marbelli so jo, daleč stran od filmskih prizorišč, ujeli med kopanjem, igro in sproščenimi trenutki z osemletnim sinom Santiagom. Marbella za igralko in režiserko ni le naključna poletna destinacija. Tam že vrsto let preživi velik del prostega časa, pred nekaj leti pa je z možem Joséjem Bastónom kupila tudi razkošno družinsko hišo.

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Mirnejše družinsko življenje

Eva pogosto poudarja, da ji življenje v Evropi omogoča mirnejši življenjski ritem in več časa za družino. Poleg brezskrbnih trenutkov na plaži se pripravlja tudi na enega najpomembnejših družabnih dogodkov poletja. 25. julija bo namreč znova gostiteljica dobrodelne prireditve Global Gift Gala v Marbelli, ki vsako leto privabi številne zvezdnike iz sveta filma, mode in gospodarstva.

V zadnjih mesecih je bila igralka zaposlena tudi s snemanjem novih projektov, med njimi CNN-ove potopisno-kulinarične serije o Franciji, zaradi katere pogosto potuje med Evropo in Združenimi državami Amerike, navaja T-portal.