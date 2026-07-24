  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠPANSKO POLETJE

Eva Longoria s snemanja pobegnila na plažo: kaj ji pomeni več kot žarometi?

Hollywoodsko igralko so fotografirali ujeli na plaži v Marbelli.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 24. 7. 2026 | 09:56
1:22
A+A-

Eva Longoria v zadnjem času usklajuje številne poslovne projekte in družinsko življenje. Na plaži v Marbelli so jo, daleč stran od filmskih prizorišč, ujeli med kopanjem, igro in sproščenimi trenutki z osemletnim sinom Santiagom. Marbella za igralko in režiserko ni le naključna poletna destinacija. Tam že vrsto let preživi velik del prostega časa, pred nekaj leti pa je z možem Joséjem Bastónom kupila tudi razkošno družinsko hišo.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Mirnejše družinsko življenje

Eva pogosto poudarja, da ji življenje v Evropi omogoča mirnejši življenjski ritem in več časa za družino. Poleg brezskrbnih trenutkov na plaži se pripravlja tudi na enega najpomembnejših družabnih dogodkov poletja. 25. julija bo namreč znova gostiteljica dobrodelne prireditve Global Gift Gala v Marbelli, ki vsako leto privabi številne zvezdnike iz sveta filma, mode in gospodarstva.

V zadnjih mesecih je bila igralka zaposlena tudi s snemanjem novih projektov, med njimi CNN-ove potopisno-kulinarične serije o Franciji, zaradi katere pogosto potuje med Evropo in Združenimi državami Amerike, navaja T-portal.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
KJE JE MEJA?

Ljudje zgroženi nad tem, kaj zvezdnica počne s sinom na plaži: »To je bolno« (FOTO)

Prizor s plaže je odprl razpravo o primernosti na družbenih omrežjih.
23. 6. 2025 | 09:41
PremiumPhoto
Bulvar  |  Suzy
TRETJIČ POROČENA

Bilo je nekoč: Eva Longoria (Suzy)

Diplomirala je iz kineziologije, magistrirala iz latinoameriških študij in postala miss svojega mesta.
16. 3. 2025 | 13:00
Bulvar  |  Tuji trači
PO PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH

Eva Longoria zapušča ZDA zaradi Trumpa: Če bo izpolnil svoje obljube, bo zastrašujoče ...

»Ni presenetljivo, da je zmagal. Presenetljivo je, da lahko obsojeni kriminalec, ki širi toliko sovraštva, vodi državo,« je dejala igralka.
14. 11. 2024 | 20:26

Več iz teme

Eva LongoriaHollywoodfilmzvezdnikidružina
ZADNJE NOVICE
12:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNA NESREČA

Sosedje opozarjali mesece na nevarno drevo, a nihče ni ukrepal: zdaj je vzelo dve življenji

Reševalci so več ur odstranjevali težko deblo z ukleščenega vozila.
24. 7. 2026 | 12:10
11:21
Šport  |  Odmevi
SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Na udaru Slavko Vinčić, več kot 100.000 Argentincev zahteva ponovitev finala

Argentinci zahtevajo ponovitev finala svetovnega prvenstva zaradi spornega sojenja. Peticijo je podpisalo več kot 100.000 navijačev.
24. 7. 2026 | 11:21
11:20
Bulvar  |  Glasba in film
ZA VSTOPNICO ODŠTELI 360 EVROV

Svetovna zvezdnica očarala na Ptuju, na njen prihod so organizatorji čakali skoraj sedem let (FOTO)

Joss Stone je že s prvimi takti pokazala, zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih vokalov svoje generacije.
Marko Pigac24. 7. 2026 | 11:20
11:10
Lifestyle  |  Stil
PRILJUBLJENA KOMBINACIJA ZVEZDNIC

Rdeče in črno je modna formula, ki jo ljubijo zvezdnice

Lahko oblečemo za slavnostni dogodek, poslovno srečanje ali zabavo.
24. 7. 2026 | 11:10
11:00
Lifestyle  |  Polet
PITJE VODE

Kaj je v vročini boljše, ledeno mrzla ali voda sobne temperature? Odgovor vas bo presenetil

Med vročinskim valom je pomembnejše nekaj drugega.
Miroslav Cvjetičanin24. 7. 2026 | 11:00
10:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT

Varnostnik jo ujel pri kraji, nato je počilo! Spremljevalec sprožil kaos v Šentjerneju

Moški je varnostniku tudi grozil.
24. 7. 2026 | 10:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki