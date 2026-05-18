Evrovizija: Hrvaška Srbiji podelila maksimalnih 12 točk, srbska žirija Hrvaški niti ene! Oglasila se je Doris Pinčić: »Ne krivite ...«

V soboto je potekal finalni večer jubilejne, 70. izdaje Evrovizije, največjega evropskega glasbenega tekmovanja. Bralci ste si lahko oba predizbora in veliki finale ogledali na našem portalu, zamudniki pa lahko še vedno pogledate spektakel na tej povezavi.

Hrvaško je letos zastopala skupina Lelek, ki je nastopila pod zaporedno številko trinajst in v konkurenci 25 finalistov tekmovanje končala na 15. mestu. Po koncu glasovanja pa je del javnosti burno komentiral odločitev hrvaške strokovne žirije. Največ prahu je dvignilo dejstvo, da je Hrvaška predstavnikom Srbije podelila maksimalnih 12 točk, medtem ko srbska žirija Hrvaški ni namenila niti ene točke. Točke hrvaške žirije je v neposrednem prenosu brala priljubljena televizijska voditeljica Doris Pinčić Guberović, ki se je po finalu kratko oglasila na Instagramu, da bi se odzvala na val nezadovoljstva. Ob nekaj fotografijah iz javljanja v živo je zapisala: »Žirija je povedala svoje, ne krivite tiskovnega predstavnika.«

Znan obraz televizijske hiše HRT je sicer že pred samim dogodkom privabil veliko pozornosti. Ko so na nacionalni televiziji nekaj dni pred finalom razkrili, da bo prav ona pred milijonskim občinstvom sporočila, komu gre hrvaških »douze points«, so se pod objavo takoj usule številne pohvale oboževalcev in znanih osebnosti, med katerimi sta bili tudi Ivana Plechinger in Jelena Glišić. Gledalci so jo podpirali z navdušenimi komentarji, kot so »Bravo«, »Najboljša Doris« in »Komaj čakamo«.

Tudi med samim javljanjem v živo je Pinčić Guberović očarala z izbranim in elegantnim videzom. Za to posebno priložnost je izbrala opazno rdečo kreacijo ter ostala zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, ki združuje preprostost, ženstvenost in sofisticiranost. Njen nastop je sprožil številne odzive njene domače publike, ki je na družbenih omrežjih hvalila tudi njeno umirjenost in profesionalnost pred kamerami.