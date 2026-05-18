  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZBOR ZA PESEM EVROVIZIJE

Evrovizija: Hrvaška Srbiji podelila maksimalnih 12 točk, srbska žirija Hrvaški niti ene! Oglasila se je Doris Pinčić: »Ne krivite ...«

Znan obraz televizijske hiše HRT je sicer že pred samim dogodkom privabil veliko pozornosti.
Točke hrvaške žirije je v neposrednem prenosu brala priljubljena televizijska voditeljica Doris Pinčić Guberović. Arhivska fotografija. FOTO: Marko Lukunic/Pixsell
Točke hrvaške žirije je v neposrednem prenosu brala priljubljena televizijska voditeljica Doris Pinčić Guberović. Arhivska fotografija. FOTO: Marko Lukunic/Pixsell
N. P.
 18. 5. 2026 | 20:47
2:19
A+A-

V soboto je potekal finalni večer jubilejne, 70. izdaje Evrovizije, največjega evropskega glasbenega tekmovanja. Bralci ste si lahko oba predizbora in veliki finale ogledali na našem portalu, zamudniki pa lahko še vedno pogledate spektakel na tej povezavi.

image_alt
Evrovizija 2026 končana, tukaj si lahko pogledate v celoti letošnji spektakel (VIDEO)

Hrvaško je letos zastopala skupina Lelek, ki je nastopila pod zaporedno številko trinajst in v konkurenci 25 finalistov tekmovanje končala na 15. mestu. Po koncu glasovanja pa je del javnosti burno komentiral odločitev hrvaške strokovne žirije. Največ prahu je dvignilo dejstvo, da je Hrvaška predstavnikom Srbije podelila maksimalnih 12 točk, medtem ko srbska žirija Hrvaški ni namenila niti ene točke. Točke hrvaške žirije je v neposrednem prenosu brala priljubljena televizijska voditeljica Doris Pinčić Guberović, ki se je po finalu kratko oglasila na Instagramu, da bi se odzvala na val nezadovoljstva. Ob nekaj fotografijah iz javljanja v živo je zapisala: »Žirija je povedala svoje, ne krivite tiskovnega predstavnika.«

Znan obraz televizijske hiše HRT je sicer že pred samim dogodkom privabil veliko pozornosti. Ko so na nacionalni televiziji nekaj dni pred finalom razkrili, da bo prav ona pred milijonskim občinstvom sporočila, komu gre hrvaških »douze points«, so se pod objavo takoj usule številne pohvale oboževalcev in znanih osebnosti, med katerimi sta bili tudi Ivana Plechinger in Jelena Glišić. Gledalci so jo podpirali z navdušenimi komentarji, kot so »Bravo«, »Najboljša Doris« in »Komaj čakamo«.

Tudi med samim javljanjem v živo je Pinčić Guberović očarala z izbranim in elegantnim videzom. Za to posebno priložnost je izbrala opazno rdečo kreacijo ter ostala zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, ki združuje preprostost, ženstvenost in sofisticiranost. Njen nastop je sprožil številne odzive njene domače publike, ki je na družbenih omrežjih hvalila tudi njeno umirjenost in profesionalnost pred kamerami.

Več iz teme

Doris PinčićHrvaškaEvrovizijaSrbijaglasbatelevizijaEurosongtočkeglasovanježirija
ZADNJE NOVICE
21:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAIVNOST

Moški iz Slatine na spletu objavil dobitni listek, nato pa ostal brez denarja

Pohvalil se je z dobitkom, nato pa doživel hladen tuš.
18. 5. 2026 | 21:15
21:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJETNO POMLADNO RAZISKOVANJE

Družina Krajnc-Bagola po vzhodnem delu škornja (Suzy)

Niso se odpravili daleč.
18. 5. 2026 | 21:00
20:47
Bulvar  |  Tuji trači
IZBOR ZA PESEM EVROVIZIJE

Evrovizija: Hrvaška Srbiji podelila maksimalnih 12 točk, srbska žirija Hrvaški niti ene! Oglasila se je Doris Pinčić: »Ne krivite ...«

Znan obraz televizijske hiše HRT je sicer že pred samim dogodkom privabil veliko pozornosti.
18. 5. 2026 | 20:47
20:26
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Ne zgodi se pogosto: krave so vzele ženski življenje, z možem je hudo

Zgodilo se je nekaj čez poldne. Moški in ženska sta se sprehajala po poti zraven reke, blizu pašnika.
18. 5. 2026 | 20:26
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 19. do 25. maja: To znamenje čaka priložnosti za skokovit napredek

Mars prinaša preizkušnje, napredek in nova spoznanja: komu bo uspelo v poslu, kdo bo moral paziti na zdravje in odnose?
18. 5. 2026 | 20:00
19:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FEMICID

Na poročnem slavju policist umoril nevesto na lastni poroki (FOTO)

Med prepirom naj bi izvlekel službeno orožje, pretepel nevesto in nekajkrat ustrelil v zrak ...
18. 5. 2026 | 19:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki