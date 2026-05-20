Evrovizijski škandal: direktor javne televizije odstopil, Ukrajini niso dali niti ene točke

Direktor moldavske radiotelevizije Vlad Turcanu je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Evrovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila tri od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov, poroča britanski časnik Guardian.

Moldavski pevec Vlad Sabajuc, znan tudi kot Satoshi, ki je Moldavijo zastopal s pesmijo Viva, Moldova! FOTO: Tobias Schwarz Afp

Na tekmovanju za pesem Evrovizije si kulturno ali politično povezane države pogosto izmenjujejo visoke ocene. Ta neformalna praksa pa je v Moldaviji po letošnjem finalu tekmovanja dvignila nekaj prahu. Moldavska komisija je namreč sosednji Romuniji namenila le tri točke, Ukrajini pa nobene. Medtem je Poljski dodelila največ, 12 možnih točk, Izraelu pa deset.

Romunska pevka Alexandra Căpitănescu je Romunijo zastopala s pesmijo Choke Me. FOTO: Tobias Schwarz Afp

Drugače je glasovalo moldavsko občinstvo, ki je Romuniji dodelilo 12, Ukrajini pa deset točk. Ob koncu tekmovanja se je na družbenih omrežjih pojavila vrsta kritik izida glasovanja, s prošnjo po obrazložitvi glasovanja pa se je na komisijo po tekmovanju obrnil moldavski minister za kulturo Cristian Jardan.

Ukrajinska pevka Victoria Leleka, znana tudi kot Leleka, ki je Ukrajino zastopala s pesmijo Ridnym. FOTO: Tobias Schwarz Afp

Nezadovoljstvo nad izidom glasovanja je izrazil tudi direktor moldavske radiotelevizije Turcanu, ki je nato v ponedeljek ponudil svoj odstop. Žirija po njegovem mnenju ni upoštevala občutljivosti odnosov s sosednjimi državami. »Naše stališče do Ukrajine ni takšno, da bi ji dodelili nič točk, in naša čustva do Romunije so lahko le ljubezen. Od glasovanja žirije smo se distancirali, vendar je to še vedno ... odgovornost mene kot vodje te institucije,« je dejal.

Moldavijo in Romunijo povezujejo tesne jezikovne in kulturne vezi. Večji del Moldavije je bil namreč v začetku 20. stoletja del Romunije, od osamosvojitve leta 1991 pa je po poročanju Guardiana romunsko državljanstvo pridobilo več kot 850.000 moldavskih državljanov.