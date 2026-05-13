Evrovizijski veteran udaril po Evroviziji: »Nehuman spektakel!«

Hrvaški skladatelj in večkratni evrovizijski veteran Tonči Huljić je brez dlake na jeziku sodobno Evrovizijo opisal kot nehuman dogodek, v katerem je vse podrejeno agresivnemu vizualnemu spektaklu, medtem ko je glasba popolnoma potisnjena v ozadje. Spomnil se je preteklih, kot se je izrazil, bolj človeških Evrovizij, ko je sodelovalo manj držav in je bila glasba na prvem mestu. Meni, da je širitev tekmovanja prinesla kaos, ki je v zadnjih letih prerastel vse meje. »Iz nekaterih svojih virov, ki so še vedno v tej zgodbi, se resno razmišlja o ponastavitvi, ker je bilo lansko leto res nekaj posebnega. Edino, kar je bilo vredno omembe, je bil nastop Baby Lasagne in Käärije. In tega ne govorim kot lokalni patriot, ampak ker je bilo res tako,« je Huljić povedal za RTL Direkt.

Primerjava s San Remom

Evrovizijo je primerjal z italijanskim festivalom v San Remu, ki je po njegovem mnenju veliko kakovostnejši. Verjame, da so vsi nastopi na Evroviziji omejeni na tri minute, v katerih izvajalci poskušajo doseči enak učinek, zato so si pesmi pesmi med seboj vse bolj podobne. Posebej oster je bil glede produkcije: »Čeprav gre za pesem evrovizije, pesmi že dolgo nismo slišali. To je oddaja, ki je zelo gledana, a otroke bi morali, da zaradi vse te količine luči, eksplozij, bomb in vsega možnega ne dobijo epileptičnega napada umakniti od zaslonov,« je dejal skladatelj. Pravi, da je sodobna Evrovizija preveč nasičena z vizualnimi učinki, medtem ko glasba izgublja pomen. Opozoril je tudi, da televizija plačuje davek digitalnemu načinu življenja, ter dodal, da si težko predstavlja, kako bo vse skupaj videti, ko bo umetna inteligenca imela še večjo vlogo v zabavni industriji.

Glasba je postala drugotnega pomena

Po njegovem mnenju se je Evrovizija oddaljila od svojega bistva: »Vse je podrejeno šovu, ker danes gledamo predvsem spektakel. Bojim se, kaj bo, ko bo vse to še bolj ekstremno.« Na vprašanje, ali bo njegovim vnukom dovolil gledati Evrovizijo, je odgovoril, da verjetno ne bo potrebe po prepovedi, saj naj bi otroci sami izgubili zanimanje, ker je format postal preveč intenziven in prenasičen, piše t-portal.