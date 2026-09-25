Evrovizijski zmagovalec dahnil usodni da

Italijanski pevec Damiano David, nekdanji član skupine Maneskin in ameriška igralka Dove Cameron sta si v Italiji obljubila večno zvestobo. Par se je na zasebnem obredu poročil v zgodovinskem Montalcinu, v osrčju Toskane. Uradne potrditve srečne novice za zdaj še ni, fotografije pa zgovorno pričajo, da se je poroka res zgodila. Po pisanju italijanskih medijev naj bi praznovanje trajalo najmanj dva dni. Montalcino, znan po vinogradih in slovitem vinu Brunello, je torej služil kot romantična kulisa za enega najbolj pričakovanih dogodkov v svetu slavnih v zadnjem času.

FOTO: Profimedia

Italijanski glasbeni zvezdnik in ameriška igralka sta se spoznala na podelitvi nagrad MTV glasbenih nagrad (Video Music Awards), prve govorice o njuni zvezi so se pojavile leta 2023. Kot par sta se po rdeči preprogi prvič sprehodila v začetku leta 2024, nato sta občasno delila skupne trenutke na družbenih omrežjih. Kmalu je postalo jasno, da je njuna zveza resna, zaroko sta potrdila v začetku letišnjega leta, ko je Dove Cameron sledilcem pokazala zaročni prstan.

Danes živita med Los Angelesom in Italijo, pred poroko sta večkrat govorila o tem, kako zelo jima ustreza mirno življenje, daleč od javnosti, rdečih preprog in nenehne pozornosti oboževalcev. Revija Vogue je v začetku tega meseca objavila njun skupni intervju ob prihajajoči poroki, v katerem sta se razgovorila o svojem razmerju, vsakdanjem življenju in načrtih ter med drugim zaupala, da se kljub slavi trudita, da bi bilo njuno življenje čim bolj normalno. Damiano je zaupal, da se počuti doma predvsem takrat, ko je z Dove, ne glede na to, kje sta. Razkrila sta tudi, da rada skupaj kuhata, nakupujeta in gledata resničnostne oddaje.