Filip VI. dobil nov naziv, Letizia prišla k papežu v belem

Španski kraljevi par se trenutno mudi na Svetem sedežu, kjer je Filip VI. po uradni dolžnosti prevzel vlogo kardinala-protokanonika kapitlja Bazilike Marije Snežne. Gre za naziv, ki tradicionalno pripada španskemu vladarju že od leta 1603, prvi je naziv nosil Filip III.

Slovesni dogodek so pred baziliko pospremile množice vernikov.

Priznal zlorabe

Obred je vodil nadduhovnik v baziliki škof Rolandas Makrickas, slovesnega dogodka, ki so ga pred cerkvijo pospremile množice vernikov, pa se je udeležila tudi španska veleposlanica v Vatikanu Maria Isabel Celaá. Kralj je Rim seveda obiskal v spremstvu žene, kraljice Letizie, ki je blestela v beli obleki; kot katoliška kraljica se namreč lahko ogne sicer zapovedani črni opravi in pokrivalu. Priljubljena monarha sta novega papeža Leona XIV. sicer spoznala že ob inavguraciji maja lani, svetemu očetu sta takrat čestitala ob imenovanju in se poklonila njegovim pozivom k miru ter se mu zahvalila za pogum in ljubezen, s katerima navdihuje tudi španske vernike. Ti se nedvomno veselijo njegovega napovedanega obiska junija letos; v Španijo bo odpotoval kot prvi papež med vladavino Filipa VI., nazadnje se je tam mudil papež Benedikt XVI. leta 2011.

Priljubljenost španskega kraljevega para je čedalje večja, Filip VI. si je nedavno pridobil celo naklonjenost mehiške predsednice Claudie Sheinbaum. Monarh je namreč med obiskom razstave, posvečene avtohtonim ženskam v Mehiki v madridskem Narodnem arheološkem muzeju, priznal, da se je med španskim osvajanjem ozemlja, širjenjem španskega jezika ter katoliške vere v deželi, ki je pozneje postala Mehika, zgodilo veliko zlorab. Priznanje je pomemben korak v prizadevanjih po otoplitvi odnosov med državama, kjer špansko osvajanje Amerike ostaja temen madež v zgodovini. Mehiška predsednica je kraljevo izjavo pozdravila kot pomemben korak naprej pri vprašanju, ki je v zadnjih letih povzročalo diplomatska trenja med državama.