Podeljeni oskarji: film Ena bitka za drugo odnesel najpomembnejšo nagrado(FOTO)

Na sinočnji 98. podelitvi filmskih nagrad oskar je film Ena bitka za drugo osvojil kar šest, med drugim za najboljši film, režijo, stransko vlogo in kasting. Film Grešniki je po 16 nominacijah osvojil štiri oskarje, vključno z nagrado za najboljšo glavno moško vlogo, ki jo je prejel igralec Michael B. Jordan. Jessie Buckley je za vlogo v filmu Hamnet prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo, Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo) je dobil oskarja za režijo, Sean Penn je dobil oskarja za najboljšo moško stransko vlogo v istem filmu, oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo pa je dobila Amy Madigan (Weapons - Ura izginotja). Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film je dobil norveški Sentimentalna vrednost, oskar za najboljši dokumentarec je pripadel filmu Gospod nihče proti Putinu, za najboljši animirani celovečerni film je bil razglašen Kpop: Lovci na demone, prvega oskarja v zgodovini za najboljši kasting pa je dobila Cassandra Kulukundis za film Ena bitka za drugo, ki je prišel na podelitev s 13 nominacijami.

Jessie Buckley, dobitnica oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo za film Hamnet in Michael B. Jordan, dobitnik oskarja za najboljšo moško glavno vlogo za film Grešniki. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Režiser Paul Thomas Anderson je po 11 nominacijah za svoj politični triler, ki obravnava pereča vprašanja racij proti priseljencem in prevlade bele rase, osebno prejel tri oskarje, za režijo, prirejeni scenarij in najboljši film. »Človek mora res trdo delati, da osvoji enega od teh,« je izjavil ob prejemu oskarja za režijo. Ena bitka za drugo pripoveduje zgodbo o z marihuano omamljenem nekdanjem revolucionarju, ki ga igra Leonardo DiCaprio, ki se bori proti sistemu, in njegovem predstavniku, polkovniku Lockjawu, ki ga igra Sean Penn. Film je osvojil tudi nagrado za najboljšo montažo. Penna na podelitvi ni bilo, da bi prevzel svojega doslej tretjega oskarja v karieri za vlogo rasističnega polkovnika Lockjawa, v kategoriji najboljših stranskih igralcev pa je premagal svojega soigralca Benicia del Tora, zvezdnika filma Grešniki Delroya Lindo, Stellana Skarsgarda iz filma Sentimentalna vrednost in Jacoba Elordija iz filma Frankenstein. Za Penna je nagrado sprejel Kieran Culkin, Madigan pa je ob osvojitvi svojega prvega oskarja izrazila spoštovanje svojemu možu 75-letnemu Edu Harrisu, s katerim je poročena že več kot 40 let, kar je za Hollywood velika redkost.

Ryan Coogler je filmu Grešniki osvojil oskarja za najboljši izvirni scenarij, Paul Thomas Anderson pa je za film Ena bitka za drugo osvojil oskarja za najboljši prirejeni scenarij. Film Grešniki se dogaja v 30. letih minulega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata bluz klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Z desetimi nominacijami je podrl tudi rekord za največje število nominacij temnopoltih posameznikov za en film. Michael B. Jordan je ob prejemu oskarja izrazil spoštovanje preteklim temnopoltim dobitnikom oskarjev. »Tu stojim zaradi ljudi, ki so bili pred menoj,« ter izpostavil Sidneyja Poitiera, Denzela Washingtona, Halle Berry, Jamieja Foxxa, Foresta Whittakerja in Willa Smitha. »Hvala vsem v tej dvorani, ki ste prispevali k mojemu uspehu. Ljubim vas in vse doma, ki ste podprli film Grešniki,« je povedal na podelitvi.

Ameriški režiser Ryan Coogler je dobil oskarja za najboljši izvirni scenarij za film Grešniki. FOTO: Valerie Macon Afp

Korejska Uspešnica Kpop: Lovci na demone Demon Hunters je osvojila nagrado za najboljši animirani film in za najboljšo izvirno glasbo, medtem ko je film Frankenstein prejel oskarja za najboljšo kostumografijo ter oskarja za masko.

Do presenečenja je prišlo v kategoriji kratkih igranih filmov, kjer sta si oskarja razdelila filma Two People Exchanging Saliva in The Singers, kar je bila prva razdelitev oskarja od leta 2013, ko sta si nagrado za montažo zvoka delila filma Skyfall in Zero Dark Thirty. Podelitev v gledališču Dolby v Hollywoodu je drugo leto zapored vodil komik Conan O'Brien, ki je slovesnost odprl preoblečen v teto Gladys (Ura izginotja), ko so ga lovili otroci skozi prizore iz filmov, nominiranih za najboljši film. O'Brien se je tekom podelitve šalil tudi na račun trenutnega globalnega položaja, kjer je kljub vojni proti Iranu dejal, da je lani med vodenjem prireditve gorel Los Angeles, letos pa gre odlično. Na račun zaostrene varnosti zaradi domnevne grožnje z iranskimi napadi na Kalifornijo, se je pošalil s spominom na nedavni razvpiti komentar Timotheeja Chalameta, da opera in balet ne zanimata nikogar. »Moram vam povedati, da je varnost nocoj stroga, saj sem slišal, da obstajajo skrbi glede napadov s strani operne in baletne skupnosti.« je dejal komik irskega porekla, ki je oskarje vodil v času, ko tudi v ZDA slavijo največji irski praznik dan Sv. Patricka.