Film, ustvarjen z umetno inteligenco, razočaral: sodelovalo je 100 ustvarjalcev, med njimi pa ni bilo niti enega igralca

Na Kitajskem so naredili velik korak v filmski industriji, a občinstvo nad njim za zdaj očitno ni navdušeno. V kinematografe je namreč prišel prvi celovečerni film, ki ga je v celoti ustvarila umetna inteligenca. Znanstvenofantastični triler Sanxingdui: Future Past je minuli petek doživel premiero v kitajskih kinematografih. Ustvarjalci pa so doživeli hladen tuš, saj so do petka zjutraj v predprodaji zaslužili le 80.000 juanov, kar je okoli 10.300 evrov. Skupni prihodki od prodaje vstopnic za ta dan naj bi bili pod 19.300 evri, kar je zanemarljiv znesek v primerjavi s stroški produkcije, ki so presegli 1,3 milijona evrov.

Vse kaže na razočaranje filmskih ustvarjalcev. FOTO: Hector Retamal/Afp

Pri nastajanju filma je več kot dve leti sodelovalo 100 ljudi, čeprav so vse igralce, njihove glasove in filmska prizorišča ustvarili z umetno inteligenco. Film raziskuje vprašanje človečnosti v prihodnosti, ki jo bo zaznamoval tehnološki razvoj.

Jiang Defu, izvršni direktor produkcijske družbe Bona Film Group, je priznal, da je odziv občinstva mlačen, a meni, da so ustvarjalci z njim premaknili meje filmske industrije. Ena od gledalk, ki si je film ogledala na brezplačni predpremieri, je za AFP povedala, da za ogled glede na kakovost ne bi plačala.

Na Kitajskem so sicer videoposnetki, ustvarjeni z umetno inteligenco, izjemno priljubljeni. Kratke dramske serije so na platformi Douyin, kitajski različici TikToka, samo septembra zbrale več kot 200 milijard ogledov. Toda uspeh na spletu očitno še ne pomeni uspeha v kinematografih. »Občinstvo ne bo samodejno kupovalo vstopnic zgolj zato, ker je film ustvarjen z umetno inteligenco,« je za AFP opozoril režiser Zhang Jun.

Tudi v Šanghaju ni bilo navdušenja nad filmom. FOTO: Hector Retamal/Afp

Umetna inteligenca medtem vse bolj prodira tudi v Hollywood, kjer med filmskimi ustvarjalci vzbuja strah pred izgubo delovnih mest. V ZDA za 4. december napovedujejo premiero znanstvenofantastičnega filma Gods Don't Give Gifts, ki je prav tako nastal z umetno inteligenco, poroča AFP. V prihajajočem filmu Misaligned pa naj bi nastopila tudi virtualna igralka Tilly Norwood, ki je že sprožila številne razprave o prihodnosti igralskega poklica.