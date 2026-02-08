  • Delo d.o.o.
RAZKOŠJE

Film Viharni vrh: rekordno število kostumov za Margot Robbie

Obleke so kot iz pravljice in so deloma navdihnjene s slavnimi kostumi iz nepozabne filmske klasike.
FOTO: Jack Taylor/Reuters
FOTO: Jack Taylor/Reuters
M. Fl.
 8. 2. 2026 | 14:45
2:31
A+A-

Ob pravem času, tik pred valentinovim, prihaja še en film z Margot Robbie, poln prizorov, ki jemljejo dih. Tokrat v obliki adaptacije romana Emily Bronte Viharni vrh. Film v režiji Emerald Fennell obeta, da ne bo običajna filmska priredba knjige. Upravičeno, kajti režiserka si je pri obravnavi izvirnega gradiva, vključno s kostumi, privoščila precej svobode. Kostumografka filma je Jacqueline Durran, ki ni sodelovala le pri filmu Barbie, temveč je svoj talent prinesla tudi v druge kultne in stilsko prepoznavne filme, kot so Batman, igrana različica Lepotice in zveri ter Male ženske. V pogovoru za Vogue je spregovorila o kostumih v filmu Viharni vrh in razkrila, koliko so jih izdelali samo za Margot Robbie:

»Upoštevajoč predelave in ponovne uporabe smo samo za njen lik Catherine Earnshaw izdelali med 45 in 50 kostumov.« To je res ogromno za eno samo vlogo. Verjetno ne bi pričakovali, da bo adaptacija tega klasičnega romana tako osredotočena na kostumografijo. Očitno je Fennellova želela, da bi moda postala ena od ključnih točk filma, reference iz resničnega sveta mode pa so bile izjemno raznolike. »Segale so od elizabetinskega, preko gregorijanskega in viktorijanskega obdobja, vse do slikarstva in zgodovinskih oblačil ter sodobne mode, vključno z načinom prikaza kostumov v filmih iz 20. stoletja. Izziv je bil vse to združiti v oblačila, ki pripovedujejo zgodbo, ki jo je želela povedati Emerald.«

Čeprav je dogajanje filma postavljeno v 19. stoletje, je kostumografska ekipa produkcije zavestno črpala navdih iz najrazličnejših virov. To vključuje like, kot je Scarlett O’Hara iz filma V vrtincu iz leta 1939, pa tudi reference s sodobnih modnih revij. Kar je pri razkritju, koliko kostumov je v omenjenem filmu posebej zanimivo, je primerjava s filmom Barbie. Tam je imela glavna igralka več kot 30 različnih oblačil in pričesk. Seveda je razumljivo, da ima lik, kot je Barbie, ogromno garderobo. Tisto, kar je res neverjetno, pa je dejstvo, da je v Viharnem vrhu še več kostumov kot v filmu, ki ga je režirala Greta Gerwig, in kjer je v glavni vlogi prav tako nastopila Margot.

