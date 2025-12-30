  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGIČNA ZGODBA

Filmska igralka želi končati svoje življenje: želi si umreti že od osmega leta

Dolga leta je bila v oskrbi različnih psihiatrov in terapevtov v ZDA, pri čemer naj bi preizkusila več kot dva ducata zdravil, različne oblike terapij ter tudi elektrokonvulzivno terapijo, a brez večjega olajšanja.
Simbolična fotografija FOTO: Manon Cruz Reuters/
Simbolična fotografija FOTO: Manon Cruz Reuters/
N. P.
 30. 12. 2025 | 18:25
 30. 12. 2025 | 18:25
A+A-

Kanadska igralka in komičarka Claire Brosseau želi končati življenje z zdravniško pomočjo in se zato bori za dostop do kanadskega programa Medical Aid in Dying (MAiD). Po poročanju New York Times ima 48-letnica že od otroštva hude duševne težave – omenja manično depresijo, tesnobo, motnjo zaradi zlorabe substanc, kronične samomorilne misli in druge diagnoze – ter pravi, da si želi umreti že od osmega leta. V odprtem pismu na spletu je zapisala, da je v preteklosti večkrat poskušala narediti samomor in da je bila dolga leta v oskrbi različnih psihiatrov in terapevtov v ZDA, pri čemer naj bi preizkusila več kot dva ducata zdravil, različne oblike terapij ter tudi elektrokonvulzivno terapijo, a brez večjega olajšanja.

Za evtanazijo v okviru MAiD se je odločila leta 2021, vendar je težava v tem, da v Kanadi bolniki, katerih kronične težave so izključno povezane z duševnim zdravjem, trenutno še niso upravičeni do medicinsko podprtega končanja življenja. Sprememba pravil naj bi prišla že po marcu 2023, a so jo dvakrat odložili, zato bi lahko – če se zakonodaja ne spremeni – na to možnost čakala vse do leta 2027. Brosseau se je medtem pridružila tožbi skupaj z zagovorniško organizacijo Dying With Dignity Canada, v kateri trdijo, da je izključitev ljudi z duševnimi boleznimi diskriminatorna; primer še ni zaključen.

V zgodbi izstopajo tudi različni pogledi zdravnikov. Njen psihiater dr. Mark Fefergrad naj bi bil zadržan do ideje medicinsko podprte smrti in je poudaril, da je pri pacientih videl izboljšanje tudi po dolgotrajnem, težkem obdobju: »Verjamem, da lahko ozdravi. Ne mislim, da je MAiD najboljša ali edina izbira zanjo.« Druga psihiatrinja, dr. Gail Robinson, pa naj bi ocenila, da je omejitev nepravična; obenem pa dodala, da si želi, da bi si Brosseau premislila: »Želela bi si, da bi spremenila odločitev … Upala bi, da ji tega ne bi bilo treba storiti. A jo bom podprla.«

Brosseau nima partnerja ali otrok. Če bi ji dovolili možnost evtanazije, si želi ob sebi nekaj najbližjih – med njimi starše, sestro in svojega psa Olive – vendar ne želi, da bi gledali sam postopek; rada bi, da bi po slovesu počakali v drugi sobi. Svoje izčrpanosti ne skriva: »In že predolgo je bilo preveč. Dovolj je.«

Več iz teme

Claire Brosseausmrtevtanazijaprostovoljno končanje življenjasamomorduševno zdravjepsihiaterpsihoterapijapsihologijadepresija
ZADNJE NOVICE
18:15
Lifestyle  |  Stil
SO ZELO POSEBNE

Spužve se znajo znova sestaviti

V teh dneh si lahko v kinematografih ogledamo risanko s Spužijem Kvadratnikom, ki ga je navdihnila rumena cevasta spužva.
30. 12. 2025 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Praznično
POMENLJIVO

Analiza, ki razkriva dejstva: kaj o zvezi povedo novoletna darila

Vsako darili prinaša določeno in ne vedno očitno sporočilo.
30. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: uživajmo v preprostih radostih življenja

Luna začenja jutrišnji dan v trdnem znamenju Bika, kar poudarja stabilnost in vez z materialnim svetom.
30. 12. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Svet
NAJNOVEJŠA POROČILA

Moskva lovi ljudi, fronta jih melje?! Izgube v vojni z Ukrajino naj bi bile ogromne

Širša slika je grozljiva na obeh straneh.
30. 12. 2025 | 17:45
17:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TEHNIČNA OKVARA NA KABINSKI ŽIČNICI

Na vrhuncu smučarske sezone kakih sto ljudi obtičalo na višini 2800 metrov (VIDEO)

Nesreča se je zgodila na vrhuncu smučarske sezone, ko se številni Italijani in turisti zgrinjajo v smučarska središča za božično-novoletne praznike.
30. 12. 2025 | 17:28
17:15
Lifestyle  |  Astro
RITUALI

Pet novoletnih ritualov

Ni treba vsega načrtovati, nekatere stvari morajo ostati odprte. Pomembno je, da pustimo prostor tudi za milost in čarobnost.
30. 12. 2025 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki