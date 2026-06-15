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JOAN COLLINS

Filmska ikona tudi pri 93 letih blesti: Razkrila skrivnost svojega mladostnega videza

Mnogi se sprašujejo, kako ji uspeva ohranjati tako izjemno formo.
FOTO: Andrew Kelly/reuters

FOTO: Andrew Kelly/reuters

Še danes je najbolj prepoznavna kot eden najbolj zlobnih likov v zgodovini televizije. FOTO: Profimedia

Še danes je najbolj prepoznavna kot eden najbolj zlobnih likov v zgodovini televizije. FOTO: Profimedia

Joan Collins preprosto ljubi življenje. FOTO: Valery Hache Afp

Joan Collins preprosto ljubi življenje. FOTO: Valery Hache Afp

Hollywoodska ikona je že večkrat poudarila pomen telesne aktivnosti. FOTO: Reuters

Hollywoodska ikona je že večkrat poudarila pomen telesne aktivnosti. FOTO: Reuters

Joan Collins na dogodku 10. marca 2024. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Joan Collins na dogodku 10. marca 2024. FOTO: Danny Moloshok Reuters

FOTO: Andrew Kelly/reuters
Še danes je najbolj prepoznavna kot eden najbolj zlobnih likov v zgodovini televizije. FOTO: Profimedia
Joan Collins preprosto ljubi življenje. FOTO: Valery Hache Afp
Hollywoodska ikona je že večkrat poudarila pomen telesne aktivnosti. FOTO: Reuters
Joan Collins na dogodku 10. marca 2024. FOTO: Danny Moloshok Reuters
N. P.
 15. 6. 2026 | 20:46
3:15
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Legendarna filmska diva Joan Collins, ki je prejšnji mesec praznovala svoj 93. rojstni dan, še vedno aktivno dela in redno telovadi. Njena glavna motivacija je preprosta: želi se počutiti dobro v svojem telesu. Igralska zvezdnica je na dogodku Women of Power odkrila skrivnost svojega elegantnega staranja in mladostne energije z besedami, da preprosto ljubi življenje. Kljub zavidljivi starosti Collins ostaja neustavljiva, saj jo bodo oboževalci kmalu lahko spremljali v glavni vlogi filma »My Duchess«.

Mnogi se sprašujejo, kako ji uspeva ohranjati tako izjemno formo. V pogovoru za The Independent je pojasnila, da vsako jutro začne s hvaležnostjo, poskrbi za dovolj spanca, popije veliko vode in vestno skrbi zase. Ko pa potrebuje nekaj več samozavesti, se zateče k preprostemu receptu – ogledu starih filmov. Izpostavila je, da obožuje kinematografijo osemdesetih in devetdesetih let, predvsem filme z Jackom Nicholsonom in Sarah Jessico Parker, občasno pa si z veseljem ogleda tudi kakšno klasiko z Bette Davis. Hollywoodska ikona je že večkrat poudarila pomen telesne aktivnosti. Nekajkrat na teden trenira z osebnim trenerjem, pri čemer prisega na osnovne vaje in klasični pilates, medtem ko se napravam, kot je reformer (za pilates), raje izogiba. Priznala je, da ji je navadna hoja precej dolgočasna, zato raje ostaja aktivna doma, kjer med gibanjem po stanovanju skrbno neguje svoje rože.

Joan Collins preprosto ljubi življenje. FOTO: Valery Hache Afp
Joan Collins preprosto ljubi življenje. FOTO: Valery Hache Afp

Ključni del njene vitalnosti so zagotovo tudi odlični geni. Njen oče je namreč dočakal 87 let, kar je za nekoga, rojenega leta 1903, izjemen dosežek. Veliko zaslug pripisuje tudi svoji materi, ki je zanjo in za njeno sestro zgledno skrbela ter jima že v otroštvu dodajala različna prehranska dopolnila v časih, ko tega skoraj nihče drug še ni počel. Njen mladostni duh pa brez dvoma napaja tudi ljubezensko življenje. Leta 2002 se je poročila z 32 let mlajšim producentom Percyjem Gibsonom. Pred poroko sta bila dolgo dobra prijatelja in sodelavca pri gledališki predstavi. Druženje je postopoma preraslo v globljo vez, polno ljubezenskih pisem, ko sta ugotovila, da sta na isti valovni dolžini. Collins svojega soproga opisuje kot izjemno ljubeznivo in prizemljeno osebo, kar je zanjo osvežujoča sprememba, saj so bili njeni pretekli partnerji pogosto nevrotični ali neuravnovešeni. Razliko v letih označuje zgolj kot številko in poudarja, da za pravo ljubezen nikoli ni prepozno.

Pred tremi leti je za Fox News Digital delila še eno modrost o svojem življenjskem zagonu. Povedala je, da se je rodila z ogromnim entuziazmom, zaradi česar je že kot otrok počela pet stvari hkrati – reševala je križanke, ustvarjala hišico za punčke, brala, slikala in se preizkušala kot detektivka. Zanjo je življenje neprecenljiv dar, ki pa ne traja dolgo, zato jo žalosti, ko vidi, koliko ljudi ta čas neizkoriščeno zapravi.

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