Filmska zvezda Isabella Rossellini vzreja ovce, čebele in kokoši (FOTO)

Filmska igralka Isabella Rossellini, znana po vlogah v kultnih filmih, kot so Modri žamet, Brez strahu in Konklave, se je v zadnjih letih preusmerila iz sveta zabave v naravo in kmetijstvo. Hči filmskih legend Ingrid Bergman in Roberta Rossellinija je v intervjuju za španski El País spregovorila o svoji življenjski poti, ki jo je pripeljala do kmetije v ZDA. Po 45. letu se je odločila, da bo študirala etologijo ter se preselila na podeželje. »Stvari so se ustavile. Ni bilo več dela, otroci so odraščali in odločila sem se, da se bom vrnila na univerzo,« je povedala. Preselitev ni bila politična odločitev, temveč osebna, saj je hotela ustvariti prostor za stik z naravo. Na kmetiji, na kateri vzreja ovce, čebele in kokoši, je po lastnih besedah spoznala vse, kar vključuje življenje z živalmi. »Vselej se najde veliko napornih opravil, ne gre za umik od sveta,« je pojasnila.

Njena kmetija, ki je sprva nastala kot osebni projekt, je zrasla v prostor za obiskovalce, predvsem družine, ki si želijo pobegniti od mestnega vrveža. »Ko sem začela kmetovati, sem si zgolj želela urediti vrt,« je dejala. Kljub življenju na kmetiji igralka ostaja tesno povezana z umetnostjo. Triinsedemdesetletnica je spregovorila o družinski dediščini, o očetu Robertu Rosselliniju, ki je bil zanjo velik navdih. »Preživel je dve svetovni vojni, jaz pa sem vedno govorila otrokom, kako pomembno je ohraniti vitalnost in ustvarjalnost ne glede na okoliščine,« je pojasnila.

Za vlogo v Konklavu je bila letos nominirana za oskarja za najboljšo žensko vlogo.

V Modrem žametu je zaigrala s Kylom MacLachlanom.

Letos nominirana za oskarja

Spomnila se je tudi, kako je njen oče postavil fotografijo Charlieja Chaplina na mizo kot svoj največji navdih. O mami Ingrid Bergman je dejala, da jo zelo občuduje in rada gleda njene filme. »Njen vpliv name je ogromen, vendar obenem ne neposreden. Ko igram, se ne osredotočam nanjo. Ko sem snemala Konklave, bi lahko razmišljala o njenem liku redovnice v filmu Marijini zvonovi, pa nisem,« je dejala. Po letih dela v filmski industriji je priznala, da se ni pretirano obremenjevala z vrnitvijo v filmski svet, a je napovedala, da bo še sodelovala v nekaterih projektih, kot sta znanstvenofantastična serija The Beauty in biografski film o plemkinji Wallis Simpson. Za vlogo v Konklavu je bila letos nominirana za oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo.