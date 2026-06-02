Filmskemu zvezdniku Deppu nekdo ukradel 600.000 evrov

Policija v Budimpešti je aretirala 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo, da je ukradel podatke bančne kartice Johnnyja Deppa in z njegovega računa porabil skoraj pol milijona funtov oziroma več kot 600.000 evrov. Po poročanju Daily Maila slavni igralec domnevno več kot dve leti sploh ni opazil, da mu z računa izginja denar, vse dokler njegova banka transakcij ni označila kot sumljivih. Preiskovalci so spremljali spletne nakupe in na koncu aretirali moškega, ki je najemal stanovanje v Budimpešti. Trenutno preverjajo skupno 308 transakcij, katerih vrednost presega 536.534 funtov (619.500 evrov).

Preiskava se je začela v začetku letošnjega leta, ko je ameriška finančna institucija stopila v stik z madžarskim uradom FBI zaradi nezakonitih izplačil z računa ene od svojih strank. Kmalu je bilo ugotovljeno, da gre za filmskega zvezdnika Johnnyja Deppa, ki menda ni vedel za stotine transakcij, izvedenih med januarjem 2024 in decembrom 2025.

Johnny Depp je v zadnjih letih pogosto bival v madžarski prestolnici. FOTO: Dokumentacija Dela

Policija je osumljenca odkrila s sledenjem naslovom IP, e-poštnim naslovom in madžarski telefonski številki, ki so bili uporabljeni za spletne nakupe in rezervacije nastanitve.

Med preiskavo stanovanja v Budimpešti so zaplenili elektronske naprave, za katere sumijo, da so bile uporabljene pri prevari. Policija je našla tudi snovi, za katere domneva, da so mamila, zato je bila sprožena dodatna preiskava zaradi posedovanja droge.

Po policijskem sporočilu za javnost osumljenec zavrača obtožbe, vendar mu je sodišče odredilo pripor. Še vedno ugotavljajo, kako je prišel do podatkov Deppove kreditne kartice. Ne izključujejo možnosti kraje podatkov, uhajanja informacij ali zlorabe med kakšno prejšnjo spletno transakcijo. Madžarska policija je potrdila, da se preiskava domnevne prevare nadaljuje in da niso izključene niti nove aretacije.

Johnny Depp je v zadnjih letih pogosto bival v Budimpešti, kjer je snemal več filmov, med drugim tudi Modi. Opazili so ga na snemanjih v bližini Budimskega gradu, Madžarske državne opere in drugih znanih mestnih lokacij, kar bi lahko pojasnilo madžarsko povezavo v tem primeru, povzema portal Index.hr.