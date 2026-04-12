Filmski svet zavit v črnino. Umrl igralec iz Batmana, za seboj je pustil ženo in dva otroka

Angleški igralec John Nolan, ki si ga je občinstvo zapomnilo po vlogah v filmih, kot je Batman: Začetek, pa tudi po pogostem sodelovanju s svojima nečakoma Christopherjem in Jonathanom Nolanom, je umrl v 87. letu starosti, navaja Entertainment Weekly.

Nolan je bil najbolj prepoznaven prav po projektih, pri katerih je sodeloval z znanim režiserskim in scenarističnim dvojcem iz lastne družine. V filmih Batman: Začetek (2005) in Vitez teme: Vzpon (2012) je upodobil Douglasa Fredericksa iz vodstva podjetja Wayne Enterprises. Oba filma je režiral Christopher Nolan, pri drugem pa je kot scenarist sodeloval tudi Jonathan.

Pokojnega igralca je občinstvo lahko videlo tudi v z oskarjem nagrajenem vojnem spektaklu Dunkirk (2017).

Svojo ženo, igralko Kim Hartman, je spoznal med delom na Romeu in Juliji. Poročila sta se leta 1975 in dobila dva otroka. V čustveni izjavi ga je opisala kot človeka močnega značaja in izvirnega duha: svobodnega misleca, ki je vedno sledil svoji poti, bil izjemno zgovoren in odprt za različna stališča.