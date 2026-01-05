  • Delo d.o.o.
VIDEZ

FOTO: Ed Sheeran: »Brez tega bi zagotovo ostal devičnik«

Zvezdnik meni, da so dekleta precej enostavna bitja - bolj kot osebnost ali videz jih privlači občutek varnosti, stabilnosti in obvladovanja življenja.
Ed Sheeran dekletom ni bil privlačen, dokler ni zaslovel. FOTO: Reuters
Ed Sheeran dekletom ni bil privlačen, dokler ni zaslovel. FOTO: Reuters
G. P.
 5. 1. 2026 | 16:58
1:56
A+A-

Britanski glasbenik Ed Sheeran je v nedavnem intervjuju razkril osebne izkušnje iz življenja pred svetovno slavo, med njimi tudi nekaj pekočih, ki so se hitro razplamtele po socialnih omrežjih. Priznal je, da je bil v mladosti pogosto tarča posmeha in da je imel zaradi tega zelo malo samozavesti – kar se je poznalo tudi na področju partnerskih in seksualnih odnosov.

Sheeran je povedal, da bi po njegovem mnenju, če nikoli ne bi postal slaven, najverjetneje ostal devičnik. Dekleta je njegov videz odbijal, še več, pogosto so se mu celo posmehovala. Neredko so ga označevali kar z »grdim rdečelascem«, kar je na njegovi duši pustilo globok pečat.

Vse se je spremenilo čez noč

Po njegovih besedah se je odnos okolice do njega drastično spremenil šele po tem, ko je dosegel svetovni uspeh in tudi finančno stabilnost. Ljudje, ki so ga nekoč zavračali, so ga nenadoma začeli opisovati kot privlačnega, uspešnega in zaželenega.»Nisem se spremenil jaz – spremenil se je način, kako so me videli drugi,« je poudaril mladi glasbenik.

Sheeranovo priznanje ni bilo namenjeno obtoževanju ali posploševanju, temveč razmisleku o tem, kako močno lahko status, uspeh in javna podoba vplivajo na medčloveške odnose. Ob tem je poudaril, da mu je slava sicer odprla številna vrata, a hkrati ponovno prinesla izzive, tokrat pri iskanju iskrenih in pristnih odnosov. Izjava je na spletu sprožila različne odzive – od razumevanja in podpore do kritičnih pogledov, ki opozarjajo, da so odnosi kompleksni in jih ni mogoče poenostaviti na vprašanje denarja ali slave.

