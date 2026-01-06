  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC KARIERE?

Igralka, ki je upodobila kultno vilinko, v nesreči utrpela hudo poškodbo možganov

Ameriška igralka Evangeline Lilly, znana po vlogah v seriji Lost ter filmskih uspešnicah The Hobbit in Ant-Man, je razkrila, da je po nesreči na Havajih utrpela travmatsko poškodbo možganov, ki je povzročila tudi kognitivne težave.
Lepotica je nesrečo doživela proti koncu leta 2025, kdaj točno ni razkrila. FOTO: Warner Bros. Pictures
Lepotica je nesrečo doživela proti koncu leta 2025, kdaj točno ni razkrila. FOTO: Warner Bros. Pictures
G. P.
 6. 1. 2026 | 19:52
2:03
A+A-

Evangeline Lilly sicer mnogi prepoznavajo kot vilinko iz filmske trilogije The Lord of the Rings, vendar v resnici ni igrala v teh filmih. Je pa igrala v trilogiji The Hobbit, ki se dogaja v istem Tolkienovem svetu. Upodobila je lik Tauriel, vilinske bojevnice iz Mirkwooda, ki je bil ustvarjen posebej za filme in se v Tolkienovih izvirnih knjigah ne pojavi.

Kot je potrdila igralka sama, se je nesreča zgodila pred nekaj meseci, ko je nenadoma omedlela, padla in z obrazom udarila ob skalo. Kasnejši zdravniški pregledi so pokazali, da je utrpela resno poškodbo možganov, zaradi katere ima trajne posledice. Sprva naj bi domnevali, da gre le za lažje poškodbe, vendar je kmalu postalo očitno, da možgani niso več v enakem stanju.

Zdravniki so ji diagnosticirali travmatsko možgansko poškodbo, ki vpliva na njene miselne in kognitivne sposobnosti. Podrobnosti o obsegu poškodbe ni razkrila, je pa priznala, da so v njene vsakdanjem delovanju in razmišljanju opazne spremembe.

Zdravljenje so začeli, vendar ni nujno, da bo uspešno

Igralka je sporočila tudi, da je že začela zdravljenje in rehabilitacijo, obenem pa se je javno zahvalila oboževalcem, sodelavcem in prijateljem za podporo, ki jo je prejela v zadnjih mesecih.»Vaša sporočila, razumevanje in potrpežljivost mi pomenijo več, kot lahko izrazim z besedami,« je zapisala v sporočilu za javnost.

Razkritje pojasnjuje tudi njeno daljšo odsotnost iz javnosti in medijev, saj se je v tem času osredotočila na okrevanje. Za zdaj ni znano, kdaj oziroma ali se bo v bližnji prihodnosti sploh še lahko vrnila k snemanju novih projektov.

Več iz teme

poškodbamožganiEvangeline Lilly
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
POGLED NAZAJ

Za nami je še eno leto presežkov: 2025, hvala za vse! (Suzy)

Premikale so se meje, spisala so se zlata poglavja človeštva in postavljali so se temelji svetlejše prihodnosti.
6. 1. 2026 | 21:00
20:48
Novice  |  Slovenija
NADLEGOVANJE PO TELEFONU

Slovence množično kličejo neznane številke, ki so videti slovenske! V resnici gre za nateg iz tujine?!

Neželeni telefonski klici, pogosto tudi večkrat na dan, so v zadnjih letih postali stalnica za številne državljane.
6. 1. 2026 | 20:48
20:27
Novice  |  Slovenija
STRATEŠKI POMEN

Bivši slovenski minister nalil čistega vina! Zato hoče Trump zavzeti Grenladijo, zabila ga je tudi Björk

Strateški pomen Grenlandije leži v dvojem: v nadzoru nad transportnimi potmi, še bolj pa v vojaškem nadzoru.
6. 1. 2026 | 20:27
20:08
Novice  |  Slovenija
JAKA MUHEDINOVIĆ

V Mariboru so se pojavili plakati pogrešanega Jake

Pogrešan je že več kot 37 dni, njegova družina pa prosi za kakršenkoli namig, ki bi lahko pomagal.
Kaja Grozina6. 1. 2026 | 20:08
19:52
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC KARIERE?

Igralka, ki je upodobila kultno vilinko, v nesreči utrpela hudo poškodbo možganov

Ameriška igralka Evangeline Lilly, znana po vlogah v seriji Lost ter filmskih uspešnicah The Hobbit in Ant-Man, je razkrila, da je po nesreči na Havajih utrpela travmatsko poškodbo možganov, ki je povzročila tudi kognitivne težave.
6. 1. 2026 | 19:52
19:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
POK

Incident pred Mercatorjem v Podutiku: zaradi petarde oseba zbrcala 12-letnika, odrasli otroku grozili tudi na spletu

Po navedbah je skupina otrok v bližini trgovine odvrgla manjšo petardo, kar je prestrašilo mimoidočo osebo, ki je mimo sprehajala psa. Sprehajalec otrokom ni prizanesel.
6. 1. 2026 | 19:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki