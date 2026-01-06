Igralka, ki je upodobila kultno vilinko, v nesreči utrpela hudo poškodbo možganov

Evangeline Lilly sicer mnogi prepoznavajo kot vilinko iz filmske trilogije The Lord of the Rings, vendar v resnici ni igrala v teh filmih. Je pa igrala v trilogiji The Hobbit, ki se dogaja v istem Tolkienovem svetu. Upodobila je lik Tauriel, vilinske bojevnice iz Mirkwooda, ki je bil ustvarjen posebej za filme in se v Tolkienovih izvirnih knjigah ne pojavi.

Kot je potrdila igralka sama, se je nesreča zgodila pred nekaj meseci, ko je nenadoma omedlela, padla in z obrazom udarila ob skalo. Kasnejši zdravniški pregledi so pokazali, da je utrpela resno poškodbo možganov, zaradi katere ima trajne posledice. Sprva naj bi domnevali, da gre le za lažje poškodbe, vendar je kmalu postalo očitno, da možgani niso več v enakem stanju.

Zdravniki so ji diagnosticirali travmatsko možgansko poškodbo, ki vpliva na njene miselne in kognitivne sposobnosti. Podrobnosti o obsegu poškodbe ni razkrila, je pa priznala, da so v njene vsakdanjem delovanju in razmišljanju opazne spremembe.

Zdravljenje so začeli, vendar ni nujno, da bo uspešno

Igralka je sporočila tudi, da je že začela zdravljenje in rehabilitacijo, obenem pa se je javno zahvalila oboževalcem, sodelavcem in prijateljem za podporo, ki jo je prejela v zadnjih mesecih.»Vaša sporočila, razumevanje in potrpežljivost mi pomenijo več, kot lahko izrazim z besedami,« je zapisala v sporočilu za javnost.

Razkritje pojasnjuje tudi njeno daljšo odsotnost iz javnosti in medijev, saj se je v tem času osredotočila na okrevanje. Za zdaj ni znano, kdaj oziroma ali se bo v bližnji prihodnosti sploh še lahko vrnila k snemanju novih projektov.