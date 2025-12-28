Francija žaluje za filmsko boginjo: »Izgubili smo legendo stoletja«

Poročali smo, da je v 92. letu starosti umrla kultna francoska filmska igralka Brigitte Bardot, ki je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. »Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča, da je umrla njena ustanoviteljica in predsednica Brigitte Bardot - svetovno priznana igralka in pevka, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila zaščiti živali in svoji fundaciji,« piše v sporočilu, ki ga je prejela AFP, brez navedbe vzroka, dneva ali kraja smrti. Po objavi novice o smrti ikone francoskega filma, ki je umrla pri 91 letih, se v nedeljo vrstijo pokloni. Spodaj je izbor prvih odzivov.

FOTO: Manon Cruz Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron

»Njeni filmi, njen glas, njen bleščeč sloves, njeni začetnici, njene žalosti, njena velikodušna predanost živalim, njen obraz, ki je postal Marianne – Brigitte Bardot je utelešala življenje svobode. Francosko življenje z univerzalnim sijajem. Globoko nas je ganila. Danes žaluje­mo za legendo stoletja.«

Fundacija Brigitte Bardot

»Brigitte Bardot je postala svetovno znana igralka in pevka, ki se je odločila zapustiti svojo prestižno kariero, da je posvetila življenje in energijo zaščiti živali in svoji fundaciji. Fundacija časti spomin na izjemno žensko, ki je dala vse in se odpovedala vsemu, da bi ustvarila svet, bolj spoštljiv do živali.«

Jordan Bardella, Francoska skrajna desnica

»Francoski narod danes izgubi Marianne, ki jo je tako globoko ljubil in katere lepota je osupnila svet. Brigitte Bardot je bila ženska srca, prepričanja in značaja. Strastna domoljubka in ljubiteljica živali, ki jih je varovala vse življenje. Sama je utelešala celotno obdobje francoske zgodovine – in predvsem idejo poguma in svobode.«

Društvo za zaščito živali Francije (Spa France)

»SPA se poklanja Brigitte Bardot, ikoni in strastni zagovornici živali. Od 70. let naprej, kasneje prek fundacije iz 80. let, je posvetila življenje obrambi tistih brez glasu. Njena neomajna predanost je spremenila odnos družbe in prinesla velike napredke v zaščiti živali. Hvala, B.B., za vse, kar si dosegla.«

Mesto Saint-Tropez, dolgoletni dom Bardotove

»Kot ikona francoskega filma in mednarodna osebnost bo Brigitte Bardot za vedno povezana s Saint-Tropezem, kjer je bila naša najbolj bleščeča ambasadorka. S svojo prisotnostjo, osebnostjo in avro je zaznamovala zgodovino mesta in poskrbela, da je Saint-Tropez zasijal po vsem svetu. Bardotova zdaj pripada kolektivnemu spominu mesta; še naprej bo živela v njegovi duši.«

Francoski igralec Pierre Arditi

»Ni bila samo ena najlepših žensk na svetu – bila je najlepša, še vedno je. Imela je pogum, o katerem moški ne govorijo. Če je tako strastno ljubila živali, je bilo, ker so jo moški razočarali – vsi moški – in to razumem. Smo precej razočarane; govorim iz izkušenj svojega spola.«