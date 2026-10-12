  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SLOVO

Frontman kultne vinkovške skupine Majke je živel in dihal rock – do konca

Umrl je Goran Bare. Le nekaj tednov prej je onemogel na odru.
Veljal je za enega najbolj samosvojih glasbenikov. FOTO: Jože Suhadolnik

Veljal je za enega najbolj samosvojih glasbenikov. FOTO: Jože Suhadolnik

Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

Goran Bare je z Majkami aprila lani nastopil v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Goran Bare je z Majkami aprila lani nastopil v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Številni pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Številni pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Veljal je za enega najbolj samosvojih glasbenikov. FOTO: Jože Suhadolnik
Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. FOTO: Jože Suhadolnik
Goran Bare je z Majkami aprila lani nastopil v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik
Številni pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
Iva Ropac
 12. 10. 2026 | 08:25
3:57
A+A-

Hrvaška, pa tudi slovenska, glasbena scena žaluje za Goranom Baretom, legendarnim frontmanom skupine Majke, ki je v petek umrl v 62. letu starosti. Medtem ko v javnost prihajajo nove podrobnosti o njegovih zadnjih urah, se je pred stanovanjsko stavbo v zagrebškem naselju Sopot, kjer je živel, začelo zbirati vse več ljudi. Na stopnicah pred vhodom gorijo sveče, s katerimi se oboževalci poslavljajo od glasbenika, ki je s svojim glasom in življenjsko zgodbo zaznamoval generacije.

Kot poroča Jutarnji list, je policija v petek vse do poznega popoldneva opravljala ogled stanovanja, v katerem je Bare živel kot najemnik. Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. Brez znakov življenja sta ga okoli 13. ure našla člana skupine, ki sta žalostno novico potrdila tudi za hrvaške medije. Po poročanju hrvaškega Indexa kriminalisti niso odkrili znakov nasilne smrti. Po opravljenem ogledu in potrditvi smrti so truplo prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko, kjer naj bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. FOTO: Jože Suhadolnik
Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. FOTO: Jože Suhadolnik
Goran Bare je z Majkami aprila lani nastopil v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik
Goran Bare je z Majkami aprila lani nastopil v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Dogajanje je presenetilo tudi prebivalce stavbe, v kateri je glasbenik preživljal zadnje obdobje svojega življenja. Številni sosedje večji del dneva sploh niso vedeli, da je njihov priljubljeni sosed umrl. Že v petek zvečer so se pred stavbo začeli zbirati ljudje, ki so želeli pokojnemu glasbeniku izkazati spoštovanje. Nekateri so prihajali sami, drugi pa v družbi prijateljev ali bližnjih. S seboj so prinašali sveče in nagrobne lučke ter jih polagali na stopnice pred vhodom. Posamezniki so ob prižganih svečah pokleknili, drugi pa so se za trenutek ustavili v tišini. Vhod v stanovanjsko stavbo se je spremenil v prostor spontanega slovesa in spomina na glasbenika, čigar odhod je pretresel številne oboževalce.

Bare je veljal za enega najbolj samosvojih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije. Njegovo kariero so zaznamovali prepoznaven raskav glas, čustveno nabiti nastopi in besedila, v katerih ni skrival svojih notranjih bojev. S skupino Majke je ustvaril številne uspešnice, med drugim Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan.

Njegovo kariero so zaznamovali prepoznaven raskav glas, čustveno nabiti nastopi in besedila, v katerih ni skrival svojih notranjih bojev.

Za glasbenimi uspehi pa se je skrivala pretresljiva življenjska zgodba, zaznamovana z odvisnostjo od heroina, duševnimi stiskami in izgubo najbližjih. Ena najhujših tragedij ga je doletela leta 1995, ko je njegova žena Mirjana umrla zaradi prevelikega odmerka heroina. Bare jo je našel mrtvo ob sebi, njun sin Miran pa je bil takrat star komaj leto dni. Glasbenik je pozneje odkrito pripovedoval, da ga je ženina smrt povsem zlomila. Po tragediji so mu diagnosticirali manično depresijo, spopadal pa se je tudi z dolgotrajnimi psihičnimi težavami. Odkrito je govoril o svoji nekdanji odvisnosti in bolečem odnosu s sinom, ki je odraščal pri starih starših.

V zadnjih letih se je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Člani skupine Majke so po njegovi smrti razkrili, da so ga kar pet let poskušali prepričati, naj poišče zdravniško pomoč, vendar je preglede vztrajno zavračal.

Številni pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell
Številni pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Kako resne so bile težave, je postalo očitno 20. septembra, ko je med koncertom v Makarski že med prvo pesmijo onemogel. Glasbeniki so mu morali pomagati z odra, nastop pa so predčasno prekinili. Skupina je zatem napovedala dvomesečni premor, da bi si lahko opomogel. Po navedbah njegovih sodelavcev naj bi imel Bare tudi slab izvid elektrokardiograma (EKG), zato so nekateri posumili na težave s srcem. Kaja Grozina

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Goran BaresmrtHrvaškaMajke
ZADNJE NOVICE
09:45
Novice  |  Svet
KIP AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA

Oranžna kuga v Evropskem parlamentu

V Strasbourgu postavili kip ameriškega predsednika ­Donalda Trumpa. Umet­nik Jens Galschiøt s satiro kritizira njegovo politiko do podnebnih sprememb.
12. 10. 2026 | 09:45
09:45
Novice  |  Slovenija
SALMONELA

V Italiji s salmonelo okuženih več kot 130 ljudi: sumljivi češnjevi paradižniki tudi na slovenskem trgu

Sporni češnjevi paradižniki iz Italije so bili dobavljeni tudi na slovenski in hrvaški trg.
12. 10. 2026 | 09:45
09:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
AFERA LITIJSKA

Dominika Švarc Pipan prikorakala na sodišče s sončnimi očali: na začetku obravnave se je zapletlo (FOTO)

Švarc Pipanova se torej po skoraj treh letih od izbruha afere Litijska sooča s sodnim postopkom, povezanim z dogajanjem na nekdanjem ministrstvu.
12. 10. 2026 | 09:28
09:25
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST SOVOZNIK

Prvakinja Drame o spolnem nadlegovanju: posredoval je Jernej Šugman (VIDEO)

Dejala je tudi, da se zgodi, da kakšen od igralcev "ploskne po ritki, kakšno mlado damo".
12. 10. 2026 | 09:25
09:15
Novice  |  Slovenija
ANALIZA REFERENDUMOV

Matjaž Han: »Kar se tiče impotentnosti, jaz nisem«

Politični komentator Janez Markeš je opozicijo označil za impotentno.
12. 10. 2026 | 09:15
08:47
Novice  |  Slovenija
VELIKA NEVARNOST

Nujno opozorilo! Voznik v nasprotni smeri na štajerski avtocesti

Na štajerski avtocesti se na odseku od Pesnice proti Šentilju oziroma Avstriji premika vozilo v nasprotni smeri!
12. 10. 2026 | 08:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Preizkusne komore, kjer se razkrije resnica (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Preizkusne komore, kjer se razkrije resnica (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Naša prva odgovornost ostaja varnost zavarovancev«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki