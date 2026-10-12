Frontman kultne vinkovške skupine Majke je živel in dihal rock – do konca

Hrvaška, pa tudi slovenska, glasbena scena žaluje za Goranom Baretom, legendarnim frontmanom skupine Majke, ki je v petek umrl v 62. letu starosti. Medtem ko v javnost prihajajo nove podrobnosti o njegovih zadnjih urah, se je pred stanovanjsko stavbo v zagrebškem naselju Sopot, kjer je živel, začelo zbirati vse več ljudi. Na stopnicah pred vhodom gorijo sveče, s katerimi se oboževalci poslavljajo od glasbenika, ki je s svojim glasom in življenjsko zgodbo zaznamoval generacije.

Kot poroča Jutarnji list, je policija v petek vse do poznega popoldneva opravljala ogled stanovanja, v katerem je Bare živel kot najemnik. Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. Brez znakov življenja sta ga okoli 13. ure našla člana skupine, ki sta žalostno novico potrdila tudi za hrvaške medije. Po poročanju hrvaškega Indexa kriminalisti niso odkrili znakov nasilne smrti. Po opravljenem ogledu in potrditvi smrti so truplo prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko, kjer naj bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Po neuradnih informacijah naj bi umrl med spanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

Goran Bare je z Majkami aprila lani nastopil v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Dogajanje je presenetilo tudi prebivalce stavbe, v kateri je glasbenik preživljal zadnje obdobje svojega življenja. Številni sosedje večji del dneva sploh niso vedeli, da je njihov priljubljeni sosed umrl. Že v petek zvečer so se pred stavbo začeli zbirati ljudje, ki so želeli pokojnemu glasbeniku izkazati spoštovanje. Nekateri so prihajali sami, drugi pa v družbi prijateljev ali bližnjih. S seboj so prinašali sveče in nagrobne lučke ter jih polagali na stopnice pred vhodom. Posamezniki so ob prižganih svečah pokleknili, drugi pa so se za trenutek ustavili v tišini. Vhod v stanovanjsko stavbo se je spremenil v prostor spontanega slovesa in spomina na glasbenika, čigar odhod je pretresel številne oboževalce.

Bare je veljal za enega najbolj samosvojih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije. Njegovo kariero so zaznamovali prepoznaven raskav glas, čustveno nabiti nastopi in besedila, v katerih ni skrival svojih notranjih bojev. S skupino Majke je ustvaril številne uspešnice, med drugim Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan.

Njegovo kariero so zaznamovali prepoznaven raskav glas, čustveno nabiti nastopi in besedila, v katerih ni skrival svojih notranjih bojev.

Za glasbenimi uspehi pa se je skrivala pretresljiva življenjska zgodba, zaznamovana z odvisnostjo od heroina, duševnimi stiskami in izgubo najbližjih. Ena najhujših tragedij ga je doletela leta 1995, ko je njegova žena Mirjana umrla zaradi prevelikega odmerka heroina. Bare jo je našel mrtvo ob sebi, njun sin Miran pa je bil takrat star komaj leto dni. Glasbenik je pozneje odkrito pripovedoval, da ga je ženina smrt povsem zlomila. Po tragediji so mu diagnosticirali manično depresijo, spopadal pa se je tudi z dolgotrajnimi psihičnimi težavami. Odkrito je govoril o svoji nekdanji odvisnosti in bolečem odnosu s sinom, ki je odraščal pri starih starših.

V zadnjih letih se je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Člani skupine Majke so po njegovi smrti razkrili, da so ga kar pet let poskušali prepričati, naj poišče zdravniško pomoč, vendar je preglede vztrajno zavračal.

Številni pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Kako resne so bile težave, je postalo očitno 20. septembra, ko je med koncertom v Makarski že med prvo pesmijo onemogel. Glasbeniki so mu morali pomagati z odra, nastop pa so predčasno prekinili. Skupina je zatem napovedala dvomesečni premor, da bi si lahko opomogel. Po navedbah njegovih sodelavcev naj bi imel Bare tudi slab izvid elektrokardiograma (EKG), zato so nekateri posumili na težave s srcem. Kaja Grozina