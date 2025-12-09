George Clooney je šokiral z razkritjem: s tem se je ukvarjal, preden je postal zvezda

George Clooney je v oddaji Live With Kelly and Mark nedavno mnoge presenetil z razkritjem, da je pri 18 letih delal v precej slabo obiskani trgovini z obutvijo, kjer so bile stranke večinoma ostarele gospe. »Prodajal sem ženske čevlje. In to je, za nas moške, res grozno delo. Delal sem v prodajalni, kjer smo prodajali ortopedske čevlje za 80-letnice,« je povedal. Dodal je, da so imele njegove stranke pogosto resne težave s stopali, kot je kurje oko, zato jim je moral na stopala posuti puder, da so lahko pomerile obutev. Poleg dela v trgovini s čevlji je Clooney delal tudi kot zlagalec polic v supermarketu, prodajalec zavarovanj, na gradbišču ... povzema OK magazine.

Povedal je še, kako je nekoč sanjal o športni karieri: »Želel sem biti igralec baseballa. Pojavil se je lastnik moštva Cincinnati Reds, za katere sem imel nekaj poskusnih treningov in prinesel enodnevno pogodbo, da bi postal uradni član. Na koncu pa se je izkazalo, da imam slab met, tako da mi nikoli ne bi uspelo,« je pripovedoval v smehu in dodal, da bi v življenju, če bi ga živel še enkrat, veliko stvari storil drugače, ne obžaluje pa ničesar.

Pred kratkim je za The Times zaupal, da je otroka dobil v idealnem trenutku: ko je bila njegova kariera že stabilna in finance urejene, kar mu omogoča, da si sam izbira projekte, in se lahko posveča družini: »Zame je tako lažje. Otroka sem dobil zelo pozno, zato lahko z njima preživim več časa. Ko si mlad, je to težko,« je priznal igralec ter pojasnil, da mora večina v dvajsetih in tridesetih letih žrtvovati čas z družino, da lahko zasluži za življenje. Clooney ima z ženo Amal Clooney, priznano odvetnico za človekove pravice, dvojčka Ello in Alexandra, rojena leta 2017.